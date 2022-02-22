Налоговая предупреждает: данные о выплатах из второй пенсионной ступени на декларации менять не надо!

В социальной сети Facebook распространилось сообщение, в котором людям советуют удалить данные о выплате из второй пенсионной ступени, которые уже предварительно внесены в таблицу 5.1 декларации о доходах физического лица. Затем сумму советуют вручную внести в таблицу 5.2 декларации. В сообщении утверждается, что таким образом, человек, якобы, заплатит вместо 20 процентов всего лишь 10 процентов подоходного налога, а разницу ему вернут. Это сообщение неверно.

"Нам очень жаль, что в последние дни уже порядка 2500 человек увидели эту информацию и изменили данные в своих декларациях. Таблица 5.2 предназначена для тех, кто получил доход будучи уже в пенсионном возрасте, поэтому при внесении в нее данных, размер подлежащего к уплате подоходного налога автоматически пересчитывается. Те, кто сознательно вносит в свою декларацию неверные данные, должны учитывать, что их декларацию автоматически направят на дополнительный контроль. С ними свяжется чиновник НТД и попросит исправить декларацию о доходах, а это, в свою очередь, существенно задержит возврат переплаченного подоходного налога. Если тем, кто подает свою декларацию в электронном виде, переплаченный подоходный налог начнут возвращать с 25 февраля, то тем, кто попадет на дополнительный контроль придется ждать вплоть до 3 октября. Также напоминаем, что предоставление ложных данных в декларации о доходах физического лица может быть наказано штрафом до 1200 евро ”, — сказала руководитель службы НТД по доходам и налогообложению физических лиц Анника Оя.

По словам Анники Оя, чтобы избежать возможных проблем, людям нужно вновь изменить данные в своих декларациях на первоначальные. „Для этого нужно войти в электронную среду e-MTA, и нажмите на кнопку „Изменить декларацию”. Затем выберите „Начать заново с данными НТД ”, — пояснила Оя.