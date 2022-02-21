21.02.2022, 23:11
Полиция ищет пропавшего 33-летнего мужчину
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в волости Вильянди 33-летнего Ленно.
Родственники видели мужчину последний раз в субботу, после этого попытки связаться с ним были безуспешными. Телефона с собой у него нет. Неизвестно, взял ли он при уходе из дома принимаемые ежедневно лекарства.
Приметы: рост 185 см, плотного телосложения, шатен, стрижка короткая. Был одет в черную куртку, синие джинсы и бежевые зимние сапоги.
Полиция просит всех, кто видел Ленно с субботы или имеет информацию о его местонахождении, позвонить по номеру 112.
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