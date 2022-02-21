Полиция ищет пропавшего 33-летнего мужчину

Родственники видели мужчину последний раз в субботу, после этого попытки связаться с ним были безуспешными. Телефона с собой у него нет. Неизвестно, взял ли он при уходе из дома принимаемые ежедневно лекарства.

Приметы: рост 185 см, плотного телосложения, шатен, стрижка короткая. Был одет в черную куртку, синие джинсы и бежевые зимние сапоги.

Полиция просит всех, кто видел Ленно с субботы или имеет информацию о его местонахождении, позвонить по номеру 112.

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