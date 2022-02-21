Алар Карис: решение Путина является жестоким попранием международного права. Ответ ЕС должен быть быстрым и сильным

"Россия разорвала Минские соглашения. Это говорит о том, что Москва преследует цель углубить конфликт, а не решить его.

Решение президента Путина о признании государственного статуса сепаратистских регионов Донецка и Луганска является жестоким и неоправданным попранием международного права и нарушением территориальной целостности Украины.

Кризис безопасности последних месяцев вновь продемонстрировал, кто является агрессором и кто жертвой. Ответ Европейского союза должен быть быстрым, сильным и единым. Это означает введение санкций", - говорится в заявлении.

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