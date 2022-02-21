Новости Эстонии
21.02.2022, 19:41

МИД Эстонии призвал ЕС ввести санкции против России в случае признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР

 
срочная новость
Foto: DELFI

Признание так называемых ДНР и ЛНР будет грубым нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины, сказано в посте, опубликованном на официальной странице Эстонского МИД в Twitter.

"Если Россия примет решение о признании так называемых ”Донецкой и Луганской Народных Республик”, это станет грубым нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины. Европейский Союз должен немедленно ввести строгие санкции. Призываем Россию к деэскалации!" — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в конце совещания Совбеза РФ Путин заявил, что решение по этому вопросу будет принято сегодня.

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