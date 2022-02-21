Ляэне-Таллиннская центральная больница добавила койко-мест для ковид-пациентов и ограничивает плановое лечение

"Мы ограничим плановое стационарное лечение по хирургическим заболеваниям примерно в объеме 50%, а по гастроэнтерологии полностью, то есть на 100%. Кроме того, мы уже сократили плановую работу в клинике сестринской помощи, чтобы направить оттуда персонал в ковид-отделения в инфекционной клинике", — пояснил Попов.