Ляэне-Таллиннская центральная больница добавила койко-мест для ковид-пациентов и ограничивает плановое лечение
В связи с критическим заполнением койко-мест для больных COVID-19 Ляэне-Таллиннская центральная больница (LTKH) открыла в понедельник дополнительное коронавирусное отделение на 16 койко-мест в помещении отделения общей хирургии корпуса Меремеэсте Ляэне-Таллиннской центральной больницы на Палдиски мнт 68.
По словам главы LTKH Аркадия Попова, создание нового коронавирусного отделения приведет к дальнейшему ограничению планового стационарного лечения в больнице.
"Мы ограничим плановое стационарное лечение по хирургическим заболеваниям примерно в объеме 50%, а по гастроэнтерологии полностью, то есть на 100%. Кроме того, мы уже сократили плановую работу в клинике сестринской помощи, чтобы направить оттуда персонал в ковид-отделения в инфекционной клинике", — пояснил Попов.
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