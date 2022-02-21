21.02.2022, 17:13
В Маарду произошло убийство
Foto: Anni Õnneleid
В субботу, 19 февраля полиция получила сообщение о мертвом мужчине в Маарду.
Как передает пресс-служба Пыхьяской префектуры, в одной из квартир дома на улице Хайгла был обнаружен труп 42-летнего мужчины с признаками насилия.
Полицейские задержали в качестве подозреваемого 43-летнего мужчину. Суд дал санкцию на арест задержанного.
Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство.
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