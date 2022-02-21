ЧП и криминал
21.02.2022, 17:13

В Маарду произошло убийство

 
Politseibuss
Foto: Anni Õnneleid

В субботу, 19 февраля полиция получила сообщение о мертвом мужчине в Маарду.

Как передает пресс-служба Пыхьяской префектуры, в одной из квартир дома на улице Хайгла был обнаружен труп 42-летнего мужчины с признаками насилия.

Полицейские задержали в качестве подозреваемого 43-летнего мужчину. Суд дал санкцию на арест задержанного.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии