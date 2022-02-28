"Купили на эмоциях". Олег Осиновский о новом "Дзинтарсе", Rail Baltica и отголосках коррупционного скандала

Олегу Осиновскому принадлежит одно из крупнейших предприятий в Эстонии - холдинг Skinest Group. Группа работает в 15 странах, основные направления деятельности связаны с железной дорогой (от ремонта локомотивов до строительства железнодорожной инфраструктуры). Кроме того, Skinest Group инвестирует в энергетику (гидроэлектростанция в Грузии, ветропарк в Эстонии), а также управляет различными объектами недвижимости и планирует строительство многоэтажек в Латвии. Оборот головного предприятия холдинга Skinest Rail в 2021 финансовом году составил 105,4 млн евро, прибыль достигла 18,4 млн евро.

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Я хотел попробовать, смогу ли возродить этот бренд. Он точно пропал бы, потому что многих покупателей интересовала только недвижимость. Там никакой математики нет, мы не планировали прибыль. Пока.

Да, мы не зарабатываем сегодня столько, сколько L'Oréal Paris, но у нас и цели такой не было. Мы хотели показать рынку, что можно сделать экологичный, дешевый и супер-качественный масс-маркет. Для группы 10 млн евро — это небольшие инвестиции. Но если получится, мои внуки скажут: "А дед-то у нас вон какой!"