ОЭСР и Еврокомиссия пытаются решить проблемы с сокращением численности населения Эстонии

За последние три десятилетия население Эстонии уменьшилось на 15% — до 1,33 миллиона в 2020 году, и, судя по всему, данная тенденция останется неизменной. Сокращение численности населения обусловит финансовые вызовы вследствие более низких налоговых поступлений, а также увеличение расходов на душу населения в части услуг и инфраструктуры. При этом, необходимо учитывать и то обстоятельство, что население Эстонии стареет. Данные вызовы будут еще более ярко выражены в менее плотно населенных и сельских регионах, так как обеспечение услугами в таких регионах уже сейчас происходит в условиях уменьшения эффекта масштаба, при том, что их население сокращается быстрее чем в среднем по стране. В то же время население городских зон постоянно увеличивается.