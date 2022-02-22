ОЭСР и Еврокомиссия пытаются решить проблемы с сокращением численности населения Эстонии
Согласно прогнозам, к 2035 году численность населения Эстонии уменьшится на 12%, и это особенно сильно затронет сельские и отдаленные регионы. В своем новом отчете «Умная политика в условиях сокращения численности населения в Эстонии: Подготовка регионов к демографическим изменениям» ОЭСР в сотрудничестве с эстонскими экспертами и Европейской комиссией анализирует возможности по решению проблемы с сокращением численности населения в Эстонии.
За последние три десятилетия население Эстонии уменьшилось на 15% — до 1,33 миллиона в 2020 году, и, судя по всему, данная тенденция останется неизменной. Сокращение численности населения обусловит финансовые вызовы вследствие более низких налоговых поступлений, а также увеличение расходов на душу населения в части услуг и инфраструктуры. При этом, необходимо учитывать и то обстоятельство, что население Эстонии стареет. Данные вызовы будут еще более ярко выражены в менее плотно населенных и сельских регионах, так как обеспечение услугами в таких регионах уже сейчас происходит в условиях уменьшения эффекта масштаба, при том, что их население сокращается быстрее чем в среднем по стране. В то же время население городских зон постоянно увеличивается.
В отчете приводятся рекомендации по целому ряду областей политики, способные помочь решить обусловленные снижением численности населения проблемы. Во время презентации отчета это отметил и министр административного управления Яак Ааб: ”В отчете приведены ценные примеры по использованию земли, территориальному планированию, обеспечению местных услуг и инфраструктуры, финансированию местного самоуправления и многоступенчатого управления. В ближайшие годы Эстония должна продемонстрировать способность решить обусловленные снижением численности и демографическим старением населения проблемы, и действовать в этой связи необходимо незамедлительно и эффективно”.
Для решения данных проблем целому ряду секторов необходимы надлежащим образом скоординированные политики. Среди прочих приведенных в отчете рекомендаций ОЭСР подчеркивает необходимость следующего:
- Повышение эффективности использования земли и улучшение последовательности при планировании использования земли.
- Анализ многоуровневого управления и муниципального финансирования для улучшения межмуниципального сотрудничества, совершенствования системы переходов и укрепления доходной базы муниципалитетов.
- Большее внимание образованию и увеличению возможностей местных самоуправлений по финансированию, посредством адаптации сети школ при обеспечении доступа к высококачественному образованию для всех учеников.
- Анализ того, как приведенные в отчете выводы могут быть применены к другим государственным услугам.
Очень важным аспектом отчета является то обстоятельство, что его выводы не распространяются исключительно на Эстонию. Марио Нава, генеральный директор Генерального директората Европейской комиссии по поддержке структурных реформ, отметил, что ”Сокращение численности населения наблюдается не только в Эстонии. Мы прекрасно осведомлены о вызовах демографических изменений во всех странах-членах ЕС. До сих пор мы помогали решать эту проблему Испании, и теперь мы начнем оказывать поддержку в данной области и Эстонии. Проблема сокращения численности населения была отмечена и в опубликованном на прошлой неделе 8-м Отчете о сближении, а также в Отчете о влиянии демографических изменений и Зеленой книге о демографическом старении населения и долгосрочном видении для сельских регионов. Мы всегда готовы оказать другим странам-членам помощь в данной области”.
ОЭСР считает, что проблема сокращения численности населения и демографических изменений является глобальной тенденцией. Ламия Камал-Чауи, директор Центра по предпринимательству, малому и среднему бизнесу, регионам и городам ОЭСР, отмечает: ”Сокращение численности населения является проблемой не только в Эстонии. Ожидается, что к 2050 году население уменьшится в половине отдаленных регионов Европы и трети городов мира. В данном отчете описываются практические меры, способные помочь справиться с обусловленными данной проблемой вызовами посредством "умной политики в условиях сокращения численности населения", а именно, политик, касающихся налогообложения, использования земли и управления”.