Omniva напоминает: День независимости повлияет на сроки доставки посылок

При отправке посылок как по Эстонии, так и в странах Балтии переданные 23 февраля посылки поступят в посылочный автомат получателя начиная с 25 февраля. 23 февраля Omniva будет заполнять и опорожнять посылочные автоматы в Эстонии по субботнему графику, а в день годовщины Эстонской Республики отправления передвигаться не будут. При отправке посылок из посылочного автомата обязательно стоит ознакомиться с графиком опустошения. Обещания по доставке действительны для посылок, помещенных в посылочный автомат до последнего опорожнения.

При доставке курьерских отправлений также необходимо учитывать, что время доставки будет на один день больше обычного, потому что 24 февраля курьерская доставка и сбор посылок не производится. Отправления из посылочных автоматов и курьерские отправления в страны Балтии, переданные в Эстонии 23 февраля, будут доставляться в Ригу и ее окрестности начиная с 25 февраля, в другие места Латвии и в Литву – с 26 февраля.

Большинство почтовых учреждений 24 февраля закрыты. Информация о графике работы конкретных почтовых учреждений доступна на сайте Omniva и по телефону службы поддержки клиентов 661 6616. В субботу, воскресенье и в годовщину республики служба поддержки клиентов работает с 9 до 15 часов.