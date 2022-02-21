Руководитель Largo: местами сырье подорожало в три раза, но цены мы пока повышать не будем

По словам исполнительного директора Largo Маргуса Ветка, за последние месяцы цены на некоторые виды сырья утроились. Однако, он отметил, что производитель напитков пока не торопится повышать цены.

По словам Ветка, обладающего многолетним опытом работы в пищевой промышленности, сегодняшняя ситуация на рынке совершенно беспрецедентна. ”Хотя некоторые колебания цен на сырье — обычное явление, нынешнее ценовое ралли беспрецедентно, и высокие цены не гарантируют доступности продукции”, — пояснил Ветка. Он считает, что изменение климата также играет здесь косвенную роль: из-за исключительно засушливого лета прошлого года урожайность была ниже, и это вызвало проблемы по всей цепочке поставок — от фермеров до производителей концентратов и напитков.

Чтобы снизить риски доступности сырья и ценового давления, крупные производители, в том числе Largo, заключили долгосрочные договоры с продавцами сырья, и часть необходимого сырья была закуплена заранее по более низкой цене. ”Такие долгосрочные договоры необходимы, поскольку при сегодняшних колебаниях рынка мы не можем перенести трехкратное повышение цен в розницу. Да и сам производитель не в состоянии ”потянуть” такие цены”, — отметил Ветка. Руководитель Largo констатирует, что в связи с повышением цен на некоторые виды сырья ряд товаров исключен из ассортимента — либо навсегда, либо временно, это решит урожай будущего лета.

По словам Ветка, несмотря на рост цен на сырье, на данный момент Largo не планирует повышать цены на свою продукцию: ”В последнем квартале прошлого года мы утроили продажи, и эффект масштаба позволил нам пока сохранять текущий уровень цен. В то же время нельзя исключать роста цен в ближайшем будущем — если ценовое ралли на рынке сырья продолжится, а растущие затраты, такие как расценки на электроэнергию и топливо, продолжат влиять на всю цепочку поставок от производителей и поставщиков до транспортных расходов, нам тоже придется скорректировать цены”.

Ветка утверждает, что конкуренция очень велика, поскольку на рынке много крупных игроков и, если производитель не договорится о цене с торговой сетью, существует реальный риск исключения его продукции из ассортимента. ”Это особенно актуально для производителей, предлагающих лишь так называемые базовые продукты, которые легко заменить. Бренды, с более уникальными продуктами с более высокой добавленной стоимостью, могут чувствовать себя несколько увереннее”, — добавил Ветка.