Алар Карис удостоил государственных наград 148 человек

Награды символизируют признание людей Эстонии и наших друзей из зарубежных стран за их целеустремленность в своей деятельности, а также лояльность в отношении принципов, на которых основывается современная Эстония — открытости и демократии, знаниях и предпринимательстве, заботе и поддержке, отметил президент.

Среди награжденных много работников сферы здравоохранения, ученых, работников культуры, сферы безопасности. Помимо прочих удостоены госнаград журналисты, например, Кярт Анвельт из Eesti Päevaleht и Антон Алексеев из ERR. Госнаграду получит и принесшая Эстонии бронзу на ОИ фристайлистка Келли Сильдару, а также шпажистки Катрина Лехис, Ирина Эмбрих, Юлия Беляева и Эрика Кирпу, взявшие золото в прошлом году в Токио.

Список людей, отмеченных наградой, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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