Посол Эстонии в Киеве: паники нет

Неделю назад США перевели посольство в Украине из Киева во Львов. Посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск заверяет, что посольство Эстонии функционирует как и прежде, никого все работники дипломатического ведомства на месте. Посол заверяет, что ведомство не планирует переезжать во Львов.

"Это очень важно для местных", — отмечает Кууск. Посол рассказывает, что двое дипломатов эстонского посольства играют в местной хоккейной лиге. В субботу их команда выиграла. После игры украинские соперники подошли к работникам эстонского дипведомства и сказали: "Спасибо, что вы здесь, что вы играете с нами".

"Паники нет. Люди, конечно, волнуются. Кто хочет войны?" — задается вопросом посол, напоминая, что на Востоке Украины военные действия идут уже 8 лет.

По словам посла, местные люди даже шутят: пока продукты в магазинах есть, то жить можно.

В заключении Кууск отмечает, что сейчас многие дипломаты работают над тем, чтобы уменьшить напряженность в обществе.

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