ФОТО | В Какумяэ обнаружили авиационную бомбу, жителей 16 домов эвакуировали

Саперы занимаются подрывом бомбы в понедельник в 12-17 часов. В зоне риска находится 16 домохозяйств, которые сейчас эвакуируют. В округе также остановлено движение и установлен запрет на нахождение в радиусе 250 метров вокруг снаряда.

В результате этого движение автобусов 21A, 21B и 41B сокращено до остановки "Ланди" и будет сокращено до конца спасательных работ. Временно не обслуживаются остановки "Сооранна теэ", "Теэотса", "Соолахе теэ" и "Какумяэ" в обоих направлениях.

Люди, проживающие в данной местности, которым негде временно остановиться, могут пойти в дневной центр Хааберсти по адресу Ыйсмяэ теэ, 24.



