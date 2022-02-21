Почему не стоит инвестировать в одну лишь популярную акцию? Объясняет эксперт

По словам Скворцова, многие начинающие инвесторы могут подумать, что вложение денег в какую-либо одну акцию роста с хорошей доходностью быстро сделает их богатыми. "Однако если посмотреть на различные примеры, то можно увидеть, что какое-то время чрезвычайно популярными являлись акции таких технологических компаний, как Tesla, Netflix и т. п. Но если учесть колебания цен на такие акции, то становится ясно, что риск для инвестора относительно высок", — отметил он.

Это относится к инвестированию в любые одиночные акции. Если Вы вкладываете все свои деньги в акции только одной компании, Вы принимаете на себя чрезмерный риск. Из-за сильной волатильности многие инвесторы продают свои акции, когда цена начинает падать, и поэтому упускают выгоду в случае их последующего роста.

Если посмотреть конкретный пример, то, скажем, акция Tesla за свою почти 12-летнюю историю пережила девять падений цены более чем на 30%, два из которых превысили 50%. Как правило, такие спады длятся несколько месяцев, что может заставить любого инвестора задуматься о том, есть ли у компании ещё потенциал и восстановится ли цена акций. "Если вложить все деньги в одну акцию и затем в реальном времени видеть, как 30% или более из них исчезают, ясно, что многие люди не выдерживают и быстро продают эти акции", — сказал Скворцов.

По его словам, инвестирование должно быть, прежде всего, осознанным и хорошо продуманным занятием и не должно основываться только на том, какие акции популярны в данный момент. Однако если есть желание инвестировать в Tesla или любую другую "горячую" акцию, Скворцов рекомендует диверсифицировать свой портфель, добавив в него другие акции. "Минимум 70–80% финансовых активов стоит вложить в диверсифицированный портфель, который следует за общим фондовым рынком. А если всё-таки хочется рискнуть, то более 20% инвестиций в единичные акции вкладывать не стоит", — поясняет он. Тогда большая часть активов у Вас сохранится, даже если с этими акциями что-то пойдёт не так.

Статья носит информативный характер, отражает личные взгляды автора и редакции, и не является инвестиционным анализом или рекомендацией по покупке или продаже конкретных ценных бумаг, финансовых инструментов или недвижимости.