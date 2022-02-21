Компании э-резидентов обеспечили Эстонии рекордные налоговые поступления(1)
Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт сказал, что э-резидентство способствует росту экономики Эстонии и обогащает местный бизнес-ландшафт. "Вклад компаний, созданных э-резидентами, в наш государственный бюджет стремительно растет. Поскольку многие компании э-резидентов еще находятся на стадии запуска или на пороге фазы быстрого роста, можно полагать, что увеличение налоговых поступлений будет продолжаться и в будущем”, — отметил министр.
Он подчеркнул, что положительное влияние э-резидентства на Эстонию выходит за рамки экономических аспектов. "Примерно столько же э-резидентов, сколько людей проживает во втором по величине городе Эстонии, знакомит мир с нашей культурой и помогает развитию дипломатических отношений”, — сказал министр.
Исполнительный директор программы э-резидентства Лаури Хаав подтвердил, что э-резидентство привлекает в Эстонию международных предпринимателей и таланты. По его словам, ходатайства о получении э-резидентства все чаще подаются с конкретной целью начать коммерческую деятельность.
"Если в первые годы существования программы предприятие создавал каждый пятый э-резидент, то к сегодняшнему дню это делает каждый третий. И параллельно сокращается период с момента получения человеком э-резидентства до создания им предприятия в Эстонии”, — рассказал Хаав. Он отметил, что активность компаний э-резидентов также постоянно растет. "Для разработки, тестирования и внедрения продукта или услуги на рынок требуется время. Тем не менее, многие компании э-резидентов сегодня начали успешный бизнес и постоянно расширяют свое глобальное присутствие. Эстонское государство также получает долю от их роста в виде налоговых поступлений”, — отметил Хаав.
В прошлом году больше всего налогов заплатили компании э-резидентов, работающие в информационно-коммуникационной сфере (13,4 миллионов евро, т.е. 41% от общего объема налоговых поступлений). По словам Хаава, э-резиденты создают компании в секторах с высокой добавленной стоимостью, что позволяет им работать независимо от местонахождения.
"Развитие цифрового пространства снимает ограничения физического пространства, и люди ищут способы достижения лучшего баланса между работой и личной жизнью. Доступ, который э-резидентство дает к безопасным, ориентированным на пользователя и удобным цифровым услугам Эстонии, позволяет добиться этого”, — сказал Хаав.
Он добавил, что фриланс — это глобальный мегатренд, а э-резидентство расширяет возможности осуществить свои мечты. Хаав отметил, что э-резидентство стало для деловых людей еще более привлекательным, чем когда-либо раньше, и поэтому экономическое влияние программы продолжает быстро расти.
Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. С момента запуска программы э-резидентства примерно 90 000 э-резидентов создали более 20 000 новых предприятий в Эстонии. Помимо косвенного экономического дохода, который, в частности, связан с ростом и инвестициями эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, доход от программы в государственный бюджет Эстонии составил почти 90 миллионов евро, из которых 75 миллионов — налоговые поступления.