Компании э-резидентов обеспечили Эстонии рекордные налоговые поступления

Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт сказал, что э-резидентство способствует росту экономики Эстонии и обогащает местный бизнес-ландшафт. "Вклад компаний, созданных э-резидентами, в наш государственный бюджет стремительно растет. Поскольку многие компании э-резидентов еще находятся на стадии запуска или на пороге фазы быстрого роста, можно полагать, что увеличение налоговых поступлений будет продолжаться и в будущем”, — отметил министр.

Он подчеркнул, что положительное влияние э-резидентства на Эстонию выходит за рамки экономических аспектов. "Примерно столько же э-резидентов, сколько людей проживает во втором по величине городе Эстонии, знакомит мир с нашей культурой и помогает развитию дипломатических отношений”, — сказал министр.

Исполнительный директор программы э-резидентства Лаури Хаав подтвердил, что э-резидентство привлекает в Эстонию международных предпринимателей и таланты. По его словам, ходатайства о получении э-резидентства все чаще подаются с конкретной целью начать коммерческую деятельность.

"Если в первые годы существования программы предприятие создавал каждый пятый э-резидент, то к сегодняшнему дню это делает каждый третий. И параллельно сокращается период с момента получения человеком э-резидентства до создания им предприятия в Эстонии”, — рассказал Хаав. Он отметил, что активность компаний э-резидентов также постоянно растет. "Для разработки, тестирования и внедрения продукта или услуги на рынок требуется время. Тем не менее, многие компании э-резидентов сегодня начали успешный бизнес и постоянно расширяют свое глобальное присутствие. Эстонское государство также получает долю от их роста в виде налоговых поступлений”, — отметил Хаав.