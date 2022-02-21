Более миллиона евро на ветер? Красная краска на велодорожках в Таллинне не выдержала зимы(26)
Вместе с тающим снегом облезла красная краска, которой в Таллинне в срочном порядке выкрасили велосипедные дорожки накануне муниципальных выборов прошлой осенью. Выполнившая работы фирма проводит исследования, чтобы выяснить причину нестойкости красочного покрытия, пишет rus.err.ee.
"Поскольку решения были временными, в каком-то смысле сделанными в срочном порядке, то, конечно, во многих местах можно сделать лучше, если подумать подольше и поспокойнее", — сказала вице-мэр Таллинна Мадле Липпус в интервью еженедельной передаче "AK.Nädal".
Покраска дорожек обошлась городу более чем в миллион евро. Кроме того, были заложены деньги на естественный износ. Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков признал, что состояние краски после зимы оказалось хуже ожиданий.
"Город требовал, чтобы красочное покрытие было устойчивым, в том числе при температуре до -30 и в отношении различных химикатов, которыми чистят городские улицы", — сказал он.
Однако эти требования не были выполнены, и краска на выступающих из-под снега велодорожках облезла.
В выполнившей работы фирме KMG OÜ сообщили, что был использован горячий пластик из известки с добавлением природных смол и пигментов, который используется и в ряде скандинавских стран. По словам лектора ТТУ Анны Трувер, в составе материала может быть опасным выделяющийся из краски микропластик, который разлагается сотни, если не тысячи лет.