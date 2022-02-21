Срок истекает: с карточек клиентов Maxima скоро пропадет 1,6 млн евро бонусных денег

”Каждый год жители Эстонии экономят миллионы евро, используя свою карту лояльности Maxima, получая 1% бонусных денег с каждой покупки. За последние несколько лет эта сумма достигла более 4 миллионов евро в год. Так было и в 2021 году, когда владельцы карты Aitäh накопили 4,26 миллиона евро бонусов с покупок в наших магазинах”, — сказала руководитель отдела продаж Maxima Eesti Марге Кикас.

Однако по состоянию на 17 февраля треть этой суммы, т. е. 1,6 миллиона евро, все еще не использована владельцами карт лояльности Maxima. Именно поэтому торговая сеть напоминает своим клиентам, что у них осталось менее полутора месяцев, чтобы использовать бонусные деньги, накопленные в прошлом году, поскольку срок действия денег Maxima, накопленных в прошлом году, истекает после 31 марта 2022 года.

Хотя деньги Maxima нельзя обменять на реальные деньги, ими можно расплачиваться за покупки, сделанные в Maxima. До 99% суммы покупки можно оплатить накопленными на карте Aitäh бонусными деньгами, причем не важно, совершается ли покупка в обычной кассе или в кассе самообслуживания. Остаток денег Maxima всегда можно увидеть на чеке покупки, в среде самообслуживания карты Aitäh или в приложении.

”Прошлый год был вторым годом подряд, когда помимо пластиковой карты наши покупатели могли получать деньги Maxima виртуально, потому что карту Maxima можно привязать к нашему приложению, что значительно упрощает совершение покупок в магазине”, — подчеркнула Кикас. Число активных владельцев карт Aitäh, которые ежемесячно посещают магазины Maxima в Эстонии, составляет почти 380 000 человек.