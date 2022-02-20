Журналисты: во внешнеполитическом кризисе Кая Каллас действовала правильно

"Эстонии здесь не удалось сделать что-то неправильно, было предсказуемо хорошее ведение политики безопасности в тех рамках, в которых может действовать Эстония. Несмотря на то, что у нас сейчас нет особо выдающегося министра иностранных дел или министра обороны, Эстония все делает правильно", — сказал Самост в воскресенье в авторской передаче "Samost ja Aaspõllu" на радиостанции Vikerraadio.