Журналисты: во внешнеполитическом кризисе Кая Каллас действовала правильно
По мнению журналистов ERR Анвара Самоста и Хуко Ааспыллу, премьер-министр Кая Каллас в нынешнем кризисе с безопасностью проводит успешную внешнюю политику, пишет rus.err.ee.
"Эстонии здесь не удалось сделать что-то неправильно, было предсказуемо хорошее ведение политики безопасности в тех рамках, в которых может действовать Эстония. Несмотря на то, что у нас сейчас нет особо выдающегося министра иностранных дел или министра обороны, Эстония все делает правильно", — сказал Самост в воскресенье в авторской передаче "Samost ja Aaspõllu" на радиостанции Vikerraadio.
Ааспыллу добавил, что Эстония сейчас успешно выделялась на международной арене на уровне премьер-министра. "Премьер-министр была активной в духе нынешнего времени, хорошо говорит по-английски, ее мысли лишены какой-то неполноты — все было отлично.