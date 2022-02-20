ФОТО | На Сааремаа легковая машина врезалась в дерево. У водителя были признаки опьянения

Вчера в 21:00 в волости Сааремаа на 134-м километре дороги Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре произошло дорожно-транспортное происшествие. 25-летний мужчина без прав управления в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer Wagon. В это время мимо проезжал автомобиль Kia Ceed.