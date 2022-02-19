Кая Каллас в Мюнхене: введение санкций может быть трудным, поскольку они влияют на обе стороны

На вопрос, насколько скверная сейчас ситуация в связи с Украиной, передается ли какая-то информация в Мюнхене, Кая Каллас ответила: "Есть разная информация. Американцы открыто говорят, что Россия планирует напасть на Украину на следующей неделе. Также были споры относительно того, какой видится ситуация, но в общем все сходятся во мнении, что это нападение произойдет".

"Если Россия не выведет свои войска из Беларуси после совместных учений, то для безопасности стран Балтии это означает, что в регионе будет существенно больше российских войск. Поэтому мы и попросили об укреплении восточного фланга НАТО. Вопрос не только в нынешнем кризисе, но и в долгосрочном поведении России, когда агрессию в отношении Украины или стран Балтии даже не скрывают, если судить по высказываниям и требования, которые Россия выдвинула НАТО и Европейскому союзу", — сказала Кая Каллас.

"Сдерживание и оборона всегда были связаны. Сдерживание — часть обороны, а прочная оборона — часть сдерживания, чтобы подкрутить гайки и отбить у России желание действовать в нашем направлении. Речь также об обороне как способности всех боевых подразделений действовать не только в тренировочной обстановке, но и в условиях реального кризиса", — добавила она.

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