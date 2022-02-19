ФОТО | В Старом городе Таллинна установлен памятник Яану Кроссу

Памятник оформлен по эскизу, который стал победителем проведенного в 2020 году конкурса идей по созданию памятника. Его автор — скульптор Яак Соанс. Место для установки памятника определила временная комиссия, сформированная Таллиннской городской управой. При его выборе важную роль играла близость Дома писателей — места, где Кросс жил и работал, написав большую часть своих произведений. Именно в направлении Дома писателя устремлен взор бронзовой скульптуры. Создание памятника Яану Кроссу обошлось городу в 165 000 евро.

”Будем надеяться, что теперь его пропитанное духом нации творчество поможет нам еще увереннее стоять за национальное самосознание, а также за благополучие Таллинна и всей нашей страны, — отметила Ундуск. — Наша семья выражает искреннюю благодарность команде скульптора Яака Соанса и городу Таллинну за достойный труд и усилия, а также за поддержку и осуществление”.

”Я рад, что в Таллинне установлен достойный памятник многократному номинанту Нобелевской премии по литературе и кавалеру Гербового знака Таллинна Яану Кроссу, который родился 19 февраля ровно 102 года назад. Вклад коренного таллиннца Яана Кросса в историю эстонской литературы невозможно переоценить. Творчество этого писателя оказало заметное влияние на историю и культуру Таллинна — в нескольких своих романах Кросс отразил различные периоды истории города, внеся тем самым вклад в сохранение исторического наследия столицы. Место расположения памятника также является значимым: помимо связи с привычными маршрутами писателя, размещенный в одном из самых оживленных переулков памятник подчеркивает плотную застройку Старого города, привлекая взгляды жителей и гостей столицы”, — отметил Кылварт.

”Очень символично и правильно, что память о писателе будет увековечена именно здесь, на пересечении четырех улиц. Памятник будет постоянно окружен людьми, которые заняты повседневной суетой, или наоборот, наслаждаются отдыхом — в том самом месте, где жил и, возможно, черпал вдохновение сам Яан Кросс. Я хотела бы поблагодарить авторов и создателей этой скульптуры — вам удалось добиться искренности и проникновенности, благодаря чему памятник вызывает безоговорочную симпатию. Как и сам Яан Кросс, который был и остается всеобще уважаемой личностью”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В расположенном поблизости Доме писателей непосредственно перед открытием памятника состоялось вручение литературной премии имени Яана Кросса. В этом году лауреатом литературной премии Яана Кросса стал Юри Талвет, удостоившийся награды за сборники переводной поэзии ”Избранная переводная поэзия (1970-2020). I. От позднего средневековья до модернизма” и ”Избранная переводная поэзия (1970-2020). II. С середины 20-го до начала 21-го века”.

Юри Талвет — литературовед, писатель, переводчик и эссеист, автор путевых очерков, сборников стихов и статей. Он является одним из самых известных в Эстонии исследователей творчества Юхана Лийва. Талвет переводил на эстонский язык испанскую классику и современную литературу. Он также занимался переводами с английского, каталанского и португальского языков. Благодаря его переводческой деятельности литература испаноязычного мира дошла до эстонского читателя, а эстонская литература — до испаноязычного. Стихотворение Талвета ”Любовь” доступно на 80 языках и считается самым переводимым литературным произведением на эстонском языке.