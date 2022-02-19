В возрасте 98 лет умер Карл Вайно

По данным Delfi, Карла Вайно похоронили 16 февраля.

Карл Вайно родился 28 мая 1923 года в Томске в семье переселившегося из Эстонии в 1918 году коммуниста Генриха Вайно (1889—1965) и Лидии Сави, дочери эстонских колонистов, поселившихся в Сибири в начале XX века. После неудавшейся попытки большевистского мятежа в Эстонии Генрих Вайно бежал в Томск, где и родился сын Карл.

В 1978-1988 годах Карл Вайно занимал пост первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Эстонии. В результате многочисленных протестов эстонской общественности был освобождён от должности и переведён на работу в Москву. В 1988—1990 годах — член Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. С 1990 года на пенсии. Жил в Москве.

Родившийся в 1972 году в Таллине внук Карла Вайно Антон Эдуардович Вайно работал первым заместителем руководителя протокола Президента Российской Федерации Владимира Путина (26 апреля 2007 — 8 октября 2007), заместителем руководителя Аппарата Правительства Виктора Зубкова (с 8 октября 2007 года). С 2008 по 2016 год Антон Вайно работал руководителем Департамента протокола Правительства Российской Федерации. С 12 августа 2016 года является руководителем Администрации Президента Российской Федерации и, по должности, постоянным членом Совета Безопасности Российской Федерации.