Пирита — самый дружелюбный по отношению к велосипедистам район Таллинна

”Из опубликованного недавно опроса удовлетворенности жителей столицы выясняется, что больше всего любителей велосипедов живет в Пирита. Если в Таллинне в среднем велосипеды есть в 64% домохозяйств, то в Пирита их значительно больше, велосипед есть в 83% домохозяйств. При этом не учтены велосипеды, находящиеся в распоряжении лиц младше 15-ти лет”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат. В четверти семей столицы есть по два, а у 16% — три велосипеда или больше.

Из опроса также следует, что в каждом десятом домохозяйстве в Таллинне есть электрический самокат, причем в 8% семей есть один, в 2% два и менее чем в 1% семей — три самоката или больше.

”По мнению жителей района, велосипедных дорожек в Пирита достаточно, и их состояние в целом хорошее”, — подчеркнул старейшина. Он добавил, что велосипедные дорожки довольно хорошо связаны и ухожены, в том числе, освещены. ”Но здесь еще многое надо делать, особенно зимой. Больше внимания необходимо обращать на обслуживание дорожек для легкого движения, чтобы и зимой по ним можно было передвигаться на велосипеде безопасно. Именно в отношении зимнего обслуживания велосипедных дорожек мы получаем больше всего упреков”, — отметил Лийнат.

Чаще всего жители Пирита пользуются велосипедными дорожками в свободное время, занимаясь оздоровительным спортом. Например, велосипедное движение в Клоостриметса и в прибрежном лесу очень интенсивное.

С каждым годом велосипеды все чаще используются как транспортные средства для передвижения из одной точки в другую, главными пунктами назначения являются школы и пляж. ”Короткие расстояния — это хорошая причина предпочесть велосипед автомобилю или общественному транспорту. Популяризация велосипедного движения продолжается во всем мире, и я верю, что Таллинн уже через несколько лет будет выглядеть как настоящий город велосипедного движения”, — сказал старейшина района.

Опрос удовлетворенности жителей Таллинна был проведен по заказу стратегического центра фирмой Turu-uuringute AS в конце прошлого года.