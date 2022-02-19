В центре Таллинна вновь появилась запрещенная реклама азартных игр. Но Департамент защиты прав потребителей считает, что закон не нарушен

На этой неделе на всех мусорных баках, расположенных на Нарвском шоссе, были приклеены рекламные плакаты с логотипом букмекерской конторы Unibet и названием игорного заведения с точным расположением его на карте города. Из рекламы следует, что компания приглашает всех посетить это место и принять участие в игре. Тот факт, что в рекламируемом баре постоянно проходят азартные игры, подтверждает также пост в социальных сетях, рассказывающий о предстоящих соревнования и возможности участия в них.

Согласно статье §292 Закона о рекламе, уличная реклама азартных игр запрещена (если только она не публикуется вместе с сообщением о спонсорстве). В законе особо подчеркивается, что подобная реклама не должна призывать к участию в азартных играх или к посещению игорных заведений.

Кроме того, реклама азартных игр должна содержать обязательное предупреждение, что вы имеете дело с азартными играми. Дело в том, что азартные игры вызывают сильную зависимость, что приводит к расстройству, главной особенностью которого является неспособность сопротивляться влечению к игре, в результате чего у человека возникают проблемы с социальной, профессиональной и материальной сфере. Но никаких предупреждений на рекламных плакатах на Нарвском шоссе нет.

Несмотря на все это, Департамент защиты прав потребителей не видит в этом никакой проблемы.

”По нашим данным, в этом баре игры в физическом плане этого слова не происходит. Согласно реестру экономической деятельности, это не игорное место. А так как место азартных игр отдельно не рекламируется, то и рекламы азартных игр, соответственно, нет", — пояснили в Департаменте.

”В случае с азартными играми должны одновременно быть три определяющих фактора: ставка игрока, возможность сразу получить свой выигрыш в случае победы и исход игры должен определяться случайным образом или зависеть от неизвестного события", — дополнил Департамент.

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