Каллас: мы уверены, что НАТО будет защищать каждый квадратный метр территории альянса

”Для дипломатии всегда есть место, но мы должны быть готовы к тому, что Россия предпочтет путь военной эскалации”, — было отмечено в ходе встречи, по словам премьер-министра Каллас. Вице-президент США Камала Харрис подчеркнула, что США отреагируют решительно и уверенно на исходящую от России опасность. ”Мы уверены, что НАТО будет защищать каждый квадратный метр территории альяна”,- отметила Каллас.

Руководители государств Балтии и вице-президент США подтвердили всестороннюю поддержку Украине. ”Мы непоколебимо стоим рядом с Украиной и помогаем украинцам защищать свою страту. Мы также должны удержать экономику Украины от обвала, — сказала Каллас. — У нас готов масштабный пакет санкций, который может оказать очень сильное давление на финансовый и промышленный сектор России, если она расширит агрессию в отношении Украины”.

Премьер-министр отметила также, что ответ на требования России по-прежнему един — мы не пойдем на уступки в отношении принципов европейской безопасности. ”НАТО ни в коем случае не выведет войска из нашего региона — напротив, их присутствие будет увеличено. Уже сейчас союзники расширяют свое присутствие на восточном крыле, — сказала Каллас. Премьер-министр добавила, что Эстония высоко ценит вклад Соединенных Штатов Америки в обеспечение безопасности стран Балтии. ”Сосредоточение российских войск и ракет в Беларуси изменило картину с безопасностью в регионе Балтийского моря. Политика сдерживания НАТО в Эстонии, Латвии и Литве нуждается в дополнительном усилении. Мы очень ждем прибытия сюда дополнительного американского контингента”, — подчеркнула она.

На встрече были затронуты также вопросы, связанные с цифровой сферой и основанной на доверии взаимосвязью (trusted connectivity). ”В современном мире инфраструктура, геополитика и цифровые технологии очень тесно связаны. Демократические государства должны найти решение, как построить основанные на доверии физические и цифровые коммуникации”, — сказала Каллас.