В Тапа наградили французских солдат

”Постоянство в укреплении боевой группы НАТО имеет ключевое значение, учитывая значительно ухудшившуюся ситуацию с безопасностью, когда Российская Федерация угрожает миру и безопасности демократических стран Европы”, — сказал в своем выступлении канцлер Кусти Сальм.

”Мы должны сохранять готовность и быть бдительными. Боевые группы — это бесценный инструмент сдерживания и обороны. Вклад французских, британских и датских подразделений в оборону Эстонии, а также Латвии, Литвы и Польши жизненно важен для поддержания мира”, — добавил он.

”Эта медаль является признанием нашей военной приверженности, которую мы показали, служа плечом к плечу с нашими эстонскими и британскими союзниками здесь, в боевой группе НАТО в Эстонии”, — сказал полковник Эрик Маугер, командующий французским контингентом в Эстонии.

”Мы с гордостью будем носить эту медаль и благодарим Эстонию за ее непоколебимое партнерство в Европе и НАТО. Нам выпала честь быть частью государственной обороны Эстонии. Служба в Эстонии дала нам очень хорошую возможность сосредоточиться на совместном действии и создании надежного сдерживания”, — добавил полковник Маугер.

С 2021 года подразделения французской армии служат в составе боевой группы НАТО в Тапа с четырьмя последующими ротациями по 3 месяца.

Странами-лидерами боевых групп НАТО в странах Балтии являются Великобритания, Канада, Германия и США. Боевые группы были созданы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в 2017 году.