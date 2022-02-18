”Мошенник из Tinder” в Эстонии? Романтическое мошенничество — как не потерять деньги на сайте знакомств
Завоевавший большую популярность на платформе Netflix документальный фильм ”Tinder Swindler” (”Мошенник из Tinder”) также возглавляет рейтинг самых просматриваемых на данный момент программ в Эстонии. Ситуации, когда через приложения для знакомств у женщин выманивают значительные суммы денег, не редки ни в странах Балтии в целом, ни в Эстонии в частности.
Эксперты банка Citadele составили список наиболее распространенных признаков романтического мошенничества.
”Сегодня финансовые мошенники охотятся за своими жертвами по телефону и в Интернете, а деньги можно потерять на сайтах знакомств, игорных платформах и в социальных сетях. В 2022 году важна не только финансовая грамотность населения, но и умение вдумчиво и аккуратно пользоваться интернетом”, — отметил руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко.
”Важно помнить, что данные вашей банковской карты, коды доступа к интернет-банку и другую конфиденциальную информацию нельзя никому передавать, поскольку мошенники могут использовать их для обмана, отмывания денег или в других схемах. Использование Mobiil-ID и Smart-ID создает ситуацию, когда человек без особых сложностей может добровольно подтвердить транзакцию. Поэтому эти инструменты аутентификации стоит использовать только когда вы абсолютно уверены, куда именно отправляете деньги”, — предупредил Ткаченко.
Как не стать жертвой романтического мошенничества:
- Внимательно отнеситесь к тому, сколько информации вы публикуете о себе на порталах знакомств и в социальных сетях. Даже простого раскрытия вашего места работы и имени может быть достаточно, чтобы мошенник смог найти информацию в Интернете и позже использовать ее против вас.
- Если вы недавно встретились или познакомились с кем-то в Интернете, признаком дурных намерений может быть немедленная демонстрация симпатии и желание другой стороны сразу же пригласить вас на встречу. Если вы все же хотите встретиться, в интересах безопасности сообщите об этом своим друзьям или семье.
- Обратите внимание на использование языка и на профиль пользователя. Если сообщения содержат грамматические ошибки, проверьте, нельзя ли найти изображение профиля пользователя и информацию о нем на других сайтах. Один из способов убедиться в искренности человека — попросить его или ее отправить сделанное в тот же день селфи. Вы всегда можете выполнить по присланной фотографии поиск изображений в Google (Google image search), который быстро покажет, может ли фотография быть взята откуда-то из Интернета.
- Не делитесь материалами, которые впоследствии могут быть использованы для шантажа. Мошенники могут попросить вас прислать фото или видео интимного содержания — если вы это сделаете, существует риск того, что оно может быть использовано против вас, если вы откажетесь одолжить или переслать им деньги.
- Просить деньги в любой форме — банковским переводом, наличными или для оплаты крупной покупки — это предупреждающий об опасности ”красный флаг”. Даже если человек кажется заслуживающим доверия, вы не должны сразу после знакомства делиться деньгами, какими-либо документами или раскрывать данные своей банковской карты.
Следует помнить, что подделать личность в Интернете очень просто, и любой может выдать себя за кого угодно. Часто фальшивые романтические отношения начинаются быстро, и мошенники предпринимают немедленные попытки завоевать доверие жертвы, чтобы затем обманом выманить деньги. ”Истории мошенников могут быть любыми. Например, человек может представиться офицером в зоне боевых действий, врачом, работающим в миссии по оказанию помощи и так далее. Деньги обычно просят на поездку к ”избраннику”, на оплату выкупа якобы удерживающим его преступникам, на оформление документов и так далее. Цель одна — выманить как можно больше денег, ”приближая личную встречу”, которая никогда не случится”, -пояснил Виктор Ткаченко.
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