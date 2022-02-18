”Мошенник из Tinder” в Эстонии? Романтическое мошенничество — как не потерять деньги на сайте знакомств

Эксперты банка Citadele составили список наиболее распространенных признаков романтического мошенничества.

”Сегодня финансовые мошенники охотятся за своими жертвами по телефону и в Интернете, а деньги можно потерять на сайтах знакомств, игорных платформах и в социальных сетях. В 2022 году важна не только финансовая грамотность населения, но и умение вдумчиво и аккуратно пользоваться интернетом”, — отметил руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко.

”Важно помнить, что данные вашей банковской карты, коды доступа к интернет-банку и другую конфиденциальную информацию нельзя никому передавать, поскольку мошенники могут использовать их для обмана, отмывания денег или в других схемах. Использование Mobiil-ID и Smart-ID создает ситуацию, когда человек без особых сложностей может добровольно подтвердить транзакцию. Поэтому эти инструменты аутентификации стоит использовать только когда вы абсолютно уверены, куда именно отправляете деньги”, — предупредил Ткаченко.

Как не стать жертвой романтического мошенничества:

- Внимательно отнеситесь к тому, сколько информации вы публикуете о себе на порталах знакомств и в социальных сетях. Даже простого раскрытия вашего места работы и имени может быть достаточно, чтобы мошенник смог найти информацию в Интернете и позже использовать ее против вас.

- Если вы недавно встретились или познакомились с кем-то в Интернете, признаком дурных намерений может быть немедленная демонстрация симпатии и желание другой стороны сразу же пригласить вас на встречу. Если вы все же хотите встретиться, в интересах безопасности сообщите об этом своим друзьям или семье.