18.02.2022, 12:17
Концерн ABB сократит в Эстонии около 250 рабочих мест(26)
ФОТО: Karin Kaljuläte
По данным Кассы по безработице, концерн ABB закрывает в Эстонии свой центр по оказанию финансовых услуг и сокращает 247 рабочих мест.
Как сообщила руководитель по коммуникациям Кассы по безработице Анника Коппель, ABB (Asea Brown Boveri — шведско-швейцарская транснациональная компания, специализирующаяся в области электротехники и энергетического машиностроения) подал 16 февраля в Кассу первичное извещение о сокращении 247 должностей. Причиной называется закрытие центра финансовых услуг.
Финансовый центр ABB был открыт в ноябре 2016 года в бизнес-квартале Ülemiste City.
Комментарий от ABB в данный момент получить не удалось.
Число эстонских работников ABB AS год от года снижается (см. график).