Концерн ABB сократит в Эстонии около 250 рабочих мест

Как сообщила руководитель по коммуникациям Кассы по безработице Анника Коппель, ABB (Asea Brown Boveri — шведско-швейцарская транснациональная компания, специализирующаяся в области электротехники и энергетического машиностроения) подал 16 февраля в Кассу первичное извещение о сокращении 247 должностей. Причиной называется закрытие центра финансовых услуг.

Финансовый центр ABB был открыт в ноябре 2016 года в бизнес-квартале Ülemiste City.

Комментарий от ABB в данный момент получить не удалось.

Число эстонских работников ABB AS год от года снижается (см. график).