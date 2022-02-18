Экономика
18.02.2022, 12:17

Концерн ABB сократит в Эстонии около 250 рабочих мест

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ФОТО: Karin Kaljuläte

По данным Кассы по безработице, концерн ABB закрывает в Эстонии свой центр по оказанию финансовых услуг и сокращает 247 рабочих мест.

Как сообщила руководитель по коммуникациям Кассы по безработице Анника Коппель, ABB (Asea Brown Boveri — шведско-швейцарская транснациональная компания, специализирующаяся в области электротехники и энергетического машиностроения) подал 16 февраля в Кассу первичное извещение о сокращении 247 должностей. Причиной называется закрытие центра финансовых услуг.

Финансовый центр ABB был открыт в ноябре 2016 года в бизнес-квартале Ülemiste City.

Комментарий от ABB в данный момент получить не удалось.

Число эстонских работников ABB AS год от года снижается (см. график).

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