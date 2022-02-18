Экономика
18.02.2022, 12:30

Стало известно, в каких телефонных приложениях эстоноземельцы тратят больше всего денег

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Apple pay
Foto: Kretel Kuusk

В минувшем году жители Эстонии потратили сотни тысяч евро через приложения, доступные в официальных магазинах приложений Google и Apple, причем больше всего денег было потрачено через YouTube, Tinder и различные игры, как свидетельствует статистика, опубликованная телекоммуникационным оператором Elisa. Мобильные платежи по-прежнему часто используются и для оплаты парковки и билетов.

В прошлом году самой популярной в Эстонии покупкой через приложения при помощи ежемесячного счета за услуги мобильной связи была подписка на сервис YouTube Premium, открывающая доступ к контенту, который не виден обычным пользователям. Помимо развлекательного контента, клиенты часто добавляли к своему счету за услуги мобильной связи плату за приобретенное через соответствующее приложение право пользования Tinder Gold и место в облачном хранилище данных Google Drive. Многие любители ралли заказывали уровень Plus в приложении WRC.

Пользователи также часто совершали покупки через игры, причем наибольшее число микроплатежей проходило в популярной игре Roblox для покупки внутриигровой валюты под названием Robux. Спросом пользовались и микроплатежи в таких широко распространенных играх как Homescapes, Gardenscapes и Mafia City. Согласно прошлогодней статистике, типичный размер такого микроплатежа составлял от 1 до 10 евро.

”Возможность легко добавить сумму подобной покупки к очередному счету за услуги мобильной связи — удобная альтернатива использованию кредитной карточки. Учитывая простоту совершения таких покупок, родителям рекомендуется назначить лимиты для своих детей, при необходимости также ограничив им доступ к услугам, чтобы следующий счет не принес неприятных сюрпризов”, отметила руководитель подразделения частных клиентов Elisa Майлийз Плооманн.

Мобильные платежи в минувшем году активно использовались не только для совершения покупок через приложения, но и для оплаты повседневных дел. Как и в предыдущие годы, М-платежи чаще всего использовались при оплате парковки, а также нередко для оформления подписки на новостные издания, приобретения лотерейных билетов и билетов в кино и театр.

”В прошлом году мобильные платежи стали активнее использоваться и для оплаты различных стриминговых услуг, при этом сложная ситуация в мире также привела к значительному увеличению количества платных пользователей новостных порталов”, заявила Майлийз Плооманн. ”Уже много лет клиенты активно приобретают лотерейные билеты при помощи М-платежей. Покупки билетов на различные развлекательные мероприятия также все чаще совершаются в мобильных телефонах”.

”М-платежи становятся все популярнее. Возрастает число поставщиков услуг, принимающих к оплате не только наличные деньги, кредитные карточки и денежные переводы, но и одноразовые и регулярные платежи, добавляемые к счетам за услуги мобильной связи”, пояснила Майлийз Плооманн. ”В выигрыше все стороны: потребителям удобнее совершать покупки, а поставщики услуг и продавцы товаров расширяют таким образом круг потенциальных клиентов”.

ТОП 10 покупок через приложения в магазине Google Play

  1. YouTube Premium
  2. YouTube Music Premium
  3. Tinder Gold
  4. Google Drive 100 GB
  5. Roblox — 400 Robux
  6. Roblox — 800 Robux
  7. WRC Plus All Live Monthly
  8. Handful of Coins
  9. Gardenscapes — Garden Kit
  10. Roblox — 1700 Robux
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