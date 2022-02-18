Стало известно, в каких телефонных приложениях эстоноземельцы тратят больше всего денег(1)
В минувшем году жители Эстонии потратили сотни тысяч евро через приложения, доступные в официальных магазинах приложений Google и Apple, причем больше всего денег было потрачено через YouTube, Tinder и различные игры, как свидетельствует статистика, опубликованная телекоммуникационным оператором Elisa. Мобильные платежи по-прежнему часто используются и для оплаты парковки и билетов.
В прошлом году самой популярной в Эстонии покупкой через приложения при помощи ежемесячного счета за услуги мобильной связи была подписка на сервис YouTube Premium, открывающая доступ к контенту, который не виден обычным пользователям. Помимо развлекательного контента, клиенты часто добавляли к своему счету за услуги мобильной связи плату за приобретенное через соответствующее приложение право пользования Tinder Gold и место в облачном хранилище данных Google Drive. Многие любители ралли заказывали уровень Plus в приложении WRC.
Пользователи также часто совершали покупки через игры, причем наибольшее число микроплатежей проходило в популярной игре Roblox для покупки внутриигровой валюты под названием Robux. Спросом пользовались и микроплатежи в таких широко распространенных играх как Homescapes, Gardenscapes и Mafia City. Согласно прошлогодней статистике, типичный размер такого микроплатежа составлял от 1 до 10 евро.
”Возможность легко добавить сумму подобной покупки к очередному счету за услуги мобильной связи — удобная альтернатива использованию кредитной карточки. Учитывая простоту совершения таких покупок, родителям рекомендуется назначить лимиты для своих детей, при необходимости также ограничив им доступ к услугам, чтобы следующий счет не принес неприятных сюрпризов”, отметила руководитель подразделения частных клиентов Elisa Майлийз Плооманн.
Мобильные платежи в минувшем году активно использовались не только для совершения покупок через приложения, но и для оплаты повседневных дел. Как и в предыдущие годы, М-платежи чаще всего использовались при оплате парковки, а также нередко для оформления подписки на новостные издания, приобретения лотерейных билетов и билетов в кино и театр.
”В прошлом году мобильные платежи стали активнее использоваться и для оплаты различных стриминговых услуг, при этом сложная ситуация в мире также привела к значительному увеличению количества платных пользователей новостных порталов”, заявила Майлийз Плооманн. ”Уже много лет клиенты активно приобретают лотерейные билеты при помощи М-платежей. Покупки билетов на различные развлекательные мероприятия также все чаще совершаются в мобильных телефонах”.
”М-платежи становятся все популярнее. Возрастает число поставщиков услуг, принимающих к оплате не только наличные деньги, кредитные карточки и денежные переводы, но и одноразовые и регулярные платежи, добавляемые к счетам за услуги мобильной связи”, пояснила Майлийз Плооманн. ”В выигрыше все стороны: потребителям удобнее совершать покупки, а поставщики услуг и продавцы товаров расширяют таким образом круг потенциальных клиентов”.
ТОП 10 покупок через приложения в магазине Google Play
- YouTube Premium
- YouTube Music Premium
- Tinder Gold
- Google Drive 100 GB
- Roblox — 400 Robux
- Roblox — 800 Robux
- WRC Plus All Live Monthly
- Handful of Coins
- Gardenscapes — Garden Kit
- Roblox — 1700 Robux