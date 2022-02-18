Стало известно, в каких телефонных приложениях эстоноземельцы тратят больше всего денег

В прошлом году самой популярной в Эстонии покупкой через приложения при помощи ежемесячного счета за услуги мобильной связи была подписка на сервис YouTube Premium, открывающая доступ к контенту, который не виден обычным пользователям. Помимо развлекательного контента, клиенты часто добавляли к своему счету за услуги мобильной связи плату за приобретенное через соответствующее приложение право пользования Tinder Gold и место в облачном хранилище данных Google Drive. Многие любители ралли заказывали уровень Plus в приложении WRC.

Пользователи также часто совершали покупки через игры, причем наибольшее число микроплатежей проходило в популярной игре Roblox для покупки внутриигровой валюты под названием Robux. Спросом пользовались и микроплатежи в таких широко распространенных играх как Homescapes, Gardenscapes и Mafia City. Согласно прошлогодней статистике, типичный размер такого микроплатежа составлял от 1 до 10 евро.

”Возможность легко добавить сумму подобной покупки к очередному счету за услуги мобильной связи — удобная альтернатива использованию кредитной карточки. Учитывая простоту совершения таких покупок, родителям рекомендуется назначить лимиты для своих детей, при необходимости также ограничив им доступ к услугам, чтобы следующий счет не принес неприятных сюрпризов”, отметила руководитель подразделения частных клиентов Elisa Майлийз Плооманн.

Мобильные платежи в минувшем году активно использовались не только для совершения покупок через приложения, но и для оплаты повседневных дел. Как и в предыдущие годы, М-платежи чаще всего использовались при оплате парковки, а также нередко для оформления подписки на новостные издания, приобретения лотерейных билетов и билетов в кино и театр.