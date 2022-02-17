Пирита страдает от нерадивых владельцев собак

”Это должно входить в зону ответственности каждого уважающего себя владельца собаки — убирать за своим питомцем, но, к сожалению, на деле все иначе. Особенно плачевным положение становится сейчас, когда дождь и плюсовая температура освобождают из-под снега растаявшие кучи, которые владельцы собак оставили неубранными. ”Минное поле” и в лесу, и по обочинам дорог, и на тротуарах. Некоторые владельцы собак воспользовались снежной зимой и просто закапывали собачьи экскременты в снег. В управу района обратился обеспокоенный житель Меривялья, который пожаловался, что ситуация настолько ужасна, что дети больше не могут дойти ”с чистой обувью” до школы”, — рассказал старейшина Пирита Тынис Лийнат. Он добавил, что собачьи фекалии на улице — это не только эстетическая проблема, но и возможность распространения паразитов и вирусов.