ПИКЕТ У ПОСОЛЬСТВА РФ | Украинка: мы понимаем, что в России народ боится

Вот уже восемь лет подряд она каждый четверг выходит со своим мужем-эстонцем к российскому посольству с требованием прекратить агрессию против Украины. Живущая уже более 40 лет в Эстонии украинка уверена, что каждый должен отстаивать свою правду по мере возможностей. Еженедельная акция протеста — то, что может она, уже немолодая женщина, в которой, однако, чувствуется столько энергии, что можно лишь позавидовать.

Лидия приняла участие и в акции, прошедшей сегодня, 17 февраля. Кроме нее перед зданием собралось около 50 человек, выстроившихся в шеренгу перед зданием посольства РФ. Под дождем с плакатами на разных языках — русском, эстонском и английском — с призывом восстановить мир на Украине.

Даниил Куракин — молодой человек родом из Таллинна, пришедший морально поддержать украинский народ — уверен, что посольство вряд ли как-то на акцию протеста отреагирует.

"Восемь лет не реагировали, почему же сейчас должны? Вряд ли. А то, что сменился посол ни о чем не говорит — вряд ли Москва прислала бы того, кто отреагировал бы как-то иначе. Это — скорее акция поддержки. Так мы показываем украинцем, что Эстония — с ними. У меня есть друзья-украинцы, я здесь из-за них тоже".

Похожее мнение и у Лидии. Женщина уверена, что в России многие также поддерживают украинцев, вот только боятся выйти и открыто об этом заявить — и это логично. А вот в Эстонии сделать это безопаснее. "Мы ведь тоже жили в Советском Союзе, понимаем, что в России народ боится," - говорит женщина.

Но почему ситуация на Востоке Украины должна волновать жителей Эстонии? Не лучше ли заниматься исключительно проблемами внутри страны — например, энергокризисом? На этот вопрос ответил политик и публицист Андрей Кузичкин.