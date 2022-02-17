Россия обнародовала ответ на письмо США по гарантиям безопасности: РФ настаивает на выводе всех вооружений из стран Балтии

ТАСС публикует полный текст заявления.

В ответе России содержатся следующие ключевые мысли, отмечает "Дождь".

Россия настаивает на выводе всех сил и вооружений США из Центральной и Восточной Европы и Прибалтики;

Россия ожидает от США и НАТО ”конкретных предложений” о юридическом закреплении отказа Североатлантического альянса от расширения на восток;

США подтвердили приверженность политике ”открытых дверей НАТО”, однако Россия считает, что это ”противоречит базовым обязательствам”, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ, прежде всего обязательству ”не укреплять свою безопасность за счет безопасности других”;

Россия настаивает на ”принуждении Киева к выполнению комплекса мер”, прекращении поставок Украине оружия и выводе уже поставленного, а также отзыве из страны всех западных советников и военных инструкторов;

Россия настаивает, чтобы НАТО отказалась от любых совместных учений с Украиной;

США ”проигнорировали” комплексный характер предложений России по гарантиям безопасности, и ”намеренно выбрали” из них ”удобные темы”, которые ”перекручены в сторону создания преимуществ для США и их союзников”;

Россия назвала ”неприемлемыми” требования западных стран вывести войска из определенных районов на российской территории;

Россия предложила США совместно выработать новый ”уровень безопасности”, который, в частности, будет учитывать проблематику ракет средней и меньшей дальности.

Предыстория

В январе МИД России опубликовал проекты договоров по гарантиям безопасности, которые предусматривают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе за счет Украины и Грузии, а также возвращение НАТО к позициям 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО — с того момента к альянсу присоединились 14 стран Восточной Европы и Балкан.