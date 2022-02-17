Россия обнародовала ответ на письмо США по гарантиям безопасности: РФ настаивает на выводе всех вооружений из стран Балтии
17 февраля 2022 года приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану передали следующую реакцию на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности.
ТАСС публикует полный текст заявления.
В ответе России содержатся следующие ключевые мысли, отмечает "Дождь".
Россия настаивает на выводе всех сил и вооружений США из Центральной и Восточной Европы и Прибалтики;
Россия ожидает от США и НАТО ”конкретных предложений” о юридическом закреплении отказа Североатлантического альянса от расширения на восток;
США подтвердили приверженность политике ”открытых дверей НАТО”, однако Россия считает, что это ”противоречит базовым обязательствам”, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ, прежде всего обязательству ”не укреплять свою безопасность за счет безопасности других”;
Россия настаивает на ”принуждении Киева к выполнению комплекса мер”, прекращении поставок Украине оружия и выводе уже поставленного, а также отзыве из страны всех западных советников и военных инструкторов;
Россия настаивает, чтобы НАТО отказалась от любых совместных учений с Украиной;
США ”проигнорировали” комплексный характер предложений России по гарантиям безопасности, и ”намеренно выбрали” из них ”удобные темы”, которые ”перекручены в сторону создания преимуществ для США и их союзников”;
Россия назвала ”неприемлемыми” требования западных стран вывести войска из определенных районов на российской территории;
Россия предложила США совместно выработать новый ”уровень безопасности”, который, в частности, будет учитывать проблематику ракет средней и меньшей дальности.
Предыстория
В январе МИД России опубликовал проекты договоров по гарантиям безопасности, которые предусматривают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе за счет Украины и Грузии, а также возвращение НАТО к позициям 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО — с того момента к альянсу присоединились 14 стран Восточной Европы и Балкан.
26 января США передали Москве свой ответ на эти предложения. Согласно документам, которые опубликовала испанская газета El Pais (их подлинность подтвердили в Вашингтоне), США и НАТО подчеркнули приверженность политике ”открытых дверей” — каждая страна должна сама решать, хочет ли она присоединиться к альянсу. При этом США выразили готовность обсуждать с Россией вопросы безопасности и контроль за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности при условии деэскалации на границе с Украиной. Они гарантировали, что в Румынии и Польше не будут размещаться крылатые ракеты ”Томагавк”, а в Евросоюзе — ядерное оружие.
В Кремле заявили, что в этих ответах ”не так много поводов для оптимизма”. По словам Владимира Путина, США и НАТО проигнорировали основные озабоченности Москвы. НАТО ”как у нас говорят в народе — кинули” Россию, нарушив обещание не продвигаться на восток, заявил российский президент.
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