Безалаберность в использовании электронного устройства поставило под угрозу большой объем личных данных

На съемном устройстве (носителе) хранили сканированные архивные копии исторических документов, касающихся актов гражданского состояния. Проблема с носителем выяснилась тогда, когда в Регистре народонаселения не открылся один сканированный файл, и его потребовалось заменить находящейся на съемном носителе архивной копией. В ходе процесса обнаружилось, что местонахождение устройства выяснить невозможно.

"В SMIT провели расследование, в ходе которого пришли к выводу, что, по всей видимости, устройство было уничтожено не менее 4 лет назад, вместе с другим оборудованием, использовавшимся Регистром народонаселения в ходе переезда. Но уничтожение этого съемного устройства осталось не оформлено согласно требованиям. Случившееся крайне печально, потому что на носителе была переданная под ответственность SMIT информация, содержащая личные данные. К сегодняшнему дню мы основательно пересмотрели принципы обработки данных, а также изменили свои организационные процессы, чтобы они были более точными и надежными", - отметил гендиректор SMIT Рагнер Паэвере.

"Несмотря на это, я чувствуют ответственность за имевшую место ситуацию и покидаю пост. Мой последний день работы - 23 февраля. Уверен, что коллеги сделают всё, чтобы SMIT был в дальнейшем 100-процентно на высоте", - сказал Паэвере.

На устройстве хранились сканы документов (актов семейного состояния) о смертях, рождениях, браках и т.п. "Оригиналы хранившихся на устройстве данных находятся в виде бумажных документов в Национальном архиве", - сказал вице-канцлер МВД Райво Кюйт, по словам которого, случившееся с носителем не повлияет на работу Регистра народонаселения.

"Если бы это устройство оказалось в чужих руках, была бы опасность того, что личные данные могли бы быть использованы неправильно. Поэтому крайне важно, что к сегодняшнему дню в SMIT приняты меры к тому, чтобы такие ситуация в дальнейшем не возникали", - отметил Кюйт.