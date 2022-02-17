Неожиданные трудовые споры: начальник требует от подчиненного 10 000 евро

Руководитель отдела страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Кальвет вспомнил прошлогодний случай, когда к их юристам обратился человек, работающий в сфере ремонта и обслуживания электроники, который однажды получил поразительно плохие новости. Его многолетний работодатель потребовал от него 10 000 евро. Работодатель решил, что выставленный одному из заказчиков, но так и не оплаченный счет можно переложить на работника, принявшего заказ и организовавшего его выполнение. По данным предпринимателя, подчиненный допустил ошибку при оформлении заказа.

Работник, разумеется, оспорил требование, будучи убежденным, что при исполнении своих обязанностей не сделал ничего плохого — наоборот, он соблюдал все правила организации труда и действовал в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией. Так как не оплативший счет заказчик испытывал финансовые затруднения и ожидать от него денег не приходилось, работодатель обратился в комиссию по трудовым спорам. Там он потерпел поражение, ни одно требование против сотрудника удовлетворено не было. Таким образом, благодаря юристам ERGO работник избежал крупного требования, а также оплаты процессуальных издержек в размере более 1500 евро, которые покрыла страховка.

И это далеко не единичный случай. Несколько лет назад компания ERGO получила уведомление от клиента, работодатель которого потребовал за предполагаемое нарушение служебных обязанностей возмещения убытков на сумму в целых 65 000 евро. Работодатель утверждал, что работник виноват в недостаче товара. Дело дошло до суда, где после трех с половиной лет тяжбы клиент выиграл и не должен был ничего платить работодателю. Судебные издержки, однако, составили более 7000 евро. ”Очевидно, что без страхования расходов на правовую помощь сотруднику было бы очень сложно, если не невозможно, защищаться в суде”, — сказал Майко Кальвет.