Неожиданные трудовые споры: начальник требует от подчиненного 10 000 евро(2)
Руководитель отдела страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Кальвет вспомнил прошлогодний случай, когда к их юристам обратился человек, работающий в сфере ремонта и обслуживания электроники, который однажды получил поразительно плохие новости. Его многолетний работодатель потребовал от него 10 000 евро. Работодатель решил, что выставленный одному из заказчиков, но так и не оплаченный счет можно переложить на работника, принявшего заказ и организовавшего его выполнение. По данным предпринимателя, подчиненный допустил ошибку при оформлении заказа.
Работник, разумеется, оспорил требование, будучи убежденным, что при исполнении своих обязанностей не сделал ничего плохого — наоборот, он соблюдал все правила организации труда и действовал в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией. Так как не оплативший счет заказчик испытывал финансовые затруднения и ожидать от него денег не приходилось, работодатель обратился в комиссию по трудовым спорам. Там он потерпел поражение, ни одно требование против сотрудника удовлетворено не было. Таким образом, благодаря юристам ERGO работник избежал крупного требования, а также оплаты процессуальных издержек в размере более 1500 евро, которые покрыла страховка.
И это далеко не единичный случай. Несколько лет назад компания ERGO получила уведомление от клиента, работодатель которого потребовал за предполагаемое нарушение служебных обязанностей возмещения убытков на сумму в целых 65 000 евро. Работодатель утверждал, что работник виноват в недостаче товара. Дело дошло до суда, где после трех с половиной лет тяжбы клиент выиграл и не должен был ничего платить работодателю. Судебные издержки, однако, составили более 7000 евро. ”Очевидно, что без страхования расходов на правовую помощь сотруднику было бы очень сложно, если не невозможно, защищаться в суде”, — сказал Майко Кальвет.
Кальвет также выделил случаи, когда сотрудник попадает в аварию на служебном автомобиле: ”Так, в отношении одного из наших клиентов был подан иск почти на 7000 евро за то, что из-за скользких дорожных условий он съехал с дороги на микроавтобусе своего работодателя. У автомобиля не было страхования каско, и работодатель попытался переложить на работника все расходы на ремонт. Однако после нашего вмешательства работодатель отказался от претензии. И такие случаи не редки”.
В пустых обвинениях нет смысла
Нередки также ситуации, когда работодатель не желает выплачивать справедливую компенсацию по окончании трудового договора. В прошлом году был случай, когда человека незаконно сократили. Совместно с юристами ERGO он подал жалобу в комиссию по трудовым спорам, целью которого было установить факт неправомерного расторжения трудового договора и получить денежную компенсацию. Спор дошел до суда, где в результате непростых переговоров был достигнут компромисс — работодатель выплатил 30 000 евро.
”Если работодатель обвиняет работника в чем-то, будь то воровство, неуплата штрафа или уничтожение имущества, он должен иметь возможность это доказать. В приведенных выше случаях у работодателей были крупные претензии, но они не могли обосновать или доказать их состоятельность, поэтому нам удалось спасти клиентов из неприятной ситуации”, — отметил Майко Кальвет. Помимо трудовых споров, в статистике страхования правовой помощи распространены потребительские споры, а также конфликты, связанные с расторжением договоров аренды и страховыми случаями.
По словам Кальвета, потребность в юридической помощи начала быстрее расти в 2020 году, когда разразился вызванный коронавирусом кризис. Больше всего увеличилось именно количество трудовых споров — на целых 70%. Наиболее распространенными их причинами были невыплата заработной платы и пособий по сокращению.
Если в 2020 году компания ERGO зарегистрировала у своих клиентов 400 судебных споров, то в прошлом году их было меньше. Однако в прошлом году юристы ERGO давали юридические инструкции по телефону более 4000 раз, что соответствует уровню первого года коронавируса. Это означает, что услугой в течение года пользуется каждый второй клиент ERGO, обладающий страхованием расходов на правовую помощь, что делает его самым популярным страховым продуктом.
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