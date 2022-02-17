Экономика
17.02.2022, 16:20

Неожиданные трудовые споры: начальник требует от подчиненного 10 000 евро

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Foto: Argo Ingver
Количество трудовых споров в Эстонии по-прежнему на удивление велико. Хотя работодатели часто говорят, что хороших людей не найти, нередки случаи, когда работодатель не хочет выплачивать работнику пособие по сокращению, или, того хуже, неожиданно требует от подчиненного десятки тысяч евро. Как же можно защититься от несправедливости?

Руководитель отдела страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Кальвет вспомнил прошлогодний случай, когда к их юристам обратился человек, работающий в сфере ремонта и обслуживания электроники, который однажды получил поразительно плохие новости. Его многолетний работодатель потребовал от него 10 000 евро. Работодатель решил, что выставленный одному из заказчиков, но так и не оплаченный счет можно переложить на работника, принявшего заказ и организовавшего его выполнение. По данным предпринимателя, подчиненный допустил ошибку при оформлении заказа.

Работник, разумеется, оспорил требование, будучи убежденным, что при исполнении своих обязанностей не сделал ничего плохого — наоборот, он соблюдал все правила организации труда и действовал в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией. Так как не оплативший счет заказчик испытывал финансовые затруднения и ожидать от него денег не приходилось, работодатель обратился в комиссию по трудовым спорам. Там он потерпел поражение, ни одно требование против сотрудника удовлетворено не было. Таким образом, благодаря юристам ERGO работник избежал крупного требования, а также оплаты процессуальных издержек в размере более 1500 евро, которые покрыла страховка.

И это далеко не единичный случай. Несколько лет назад компания ERGO получила уведомление от клиента, работодатель которого потребовал за предполагаемое нарушение служебных обязанностей возмещения убытков на сумму в целых 65 000 евро. Работодатель утверждал, что работник виноват в недостаче товара. Дело дошло до суда, где после трех с половиной лет тяжбы клиент выиграл и не должен был ничего платить работодателю. Судебные издержки, однако, составили более 7000 евро. ”Очевидно, что без страхования расходов на правовую помощь сотруднику было бы очень сложно, если не невозможно, защищаться в суде”, — сказал Майко Кальвет.

Кальвет также выделил случаи, когда сотрудник попадает в аварию на служебном автомобиле: ”Так, в отношении одного из наших клиентов был подан иск почти на 7000 евро за то, что из-за скользких дорожных условий он съехал с дороги на микроавтобусе своего работодателя. У автомобиля не было страхования каско, и работодатель попытался переложить на работника все расходы на ремонт. Однако после нашего вмешательства работодатель отказался от претензии. И такие случаи не редки”.

В пустых обвинениях нет смысла

Нередки также ситуации, когда работодатель не желает выплачивать справедливую компенсацию по окончании трудового договора. В прошлом году был случай, когда человека незаконно сократили. Совместно с юристами ERGO он подал жалобу в комиссию по трудовым спорам, целью которого было установить факт неправомерного расторжения трудового договора и получить денежную компенсацию. Спор дошел до суда, где в результате непростых переговоров был достигнут компромисс — работодатель выплатил 30 000 евро.

”Если работодатель обвиняет работника в чем-то, будь то воровство, неуплата штрафа или уничтожение имущества, он должен иметь возможность это доказать. В приведенных выше случаях у работодателей были крупные претензии, но они не могли обосновать или доказать их состоятельность, поэтому нам удалось спасти клиентов из неприятной ситуации”, — отметил Майко Кальвет. Помимо трудовых споров, в статистике страхования правовой помощи распространены потребительские споры, а также конфликты, связанные с расторжением договоров аренды и страховыми случаями.

По словам Кальвета, потребность в юридической помощи начала быстрее расти в 2020 году, когда разразился вызванный коронавирусом кризис. Больше всего увеличилось именно количество трудовых споров — на целых 70%. Наиболее распространенными их причинами были невыплата заработной платы и пособий по сокращению.

Если в 2020 году компания ERGO зарегистрировала у своих клиентов 400 судебных споров, то в прошлом году их было меньше. Однако в прошлом году юристы ERGO давали юридические инструкции по телефону более 4000 раз, что соответствует уровню первого года коронавируса. Это означает, что услугой в течение года пользуется каждый второй клиент ERGO, обладающий страхованием расходов на правовую помощь, что делает его самым популярным страховым продуктом.

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