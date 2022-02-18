КаПо советует к прочтению книги про шпионов и путинских троллей

На сайте Полиции безопасности (КаПо) ежемесячно советуют к прочтению одну книгу. Делают это сами работники КаПо, только анонимно - настоящие имена и фамилии скрыты за безликими инициалами. Большинство книг так или иначе связаны с разведкой, историей, коррупцией.

В январе КаПо предлагает прочесть книгу Клайва Гамильтона "Тихое вторжение: влияние Китая в Австралии". В книге австралийский общественный деятель рассказывает, как Коммунистическая партия Китая влияет на политику, образование и другие жизненно важные сферы его страны.

"Это произведение дает четкое представление об инструментах и стратегиях Коммунистической партии и ее роли в мире. "Тихое вторжение" может быть обязательным для прочтения каждого эстонского политика и предпринимателя, прежде всего для того, чтобы научиться играть на равных с Китаем на мировой арене", — написал полицейский Р.

Писательница Сара Чайес в книге "Государственные воры" описывает проблему коррупции, которую ошибочно считают незначительной. "Сара Чайес дает очень четкое представление о том, что значит недооценивать коррупцию. В книге содержится подробное описание прямых связей Афганистана с терроризмом и того, как безудержная коррупция влияет на национальную и международную безопасность", — считает некий М.

Всего на сайте представлено 12 книг. С Россией в разной степени связано четыре книги:

1) Пит Эрли "Товарищ J: нерассказанные секреты российского шпиона в Америке после окончания Холодной войны.

2) Тимоти Снейдер "Кровавые земли. Европа между Гитлером и Сталиным".

3) Джессика Аро "Путинские тролли".

4) Эдвард Лукас "Обман: шпионы, ложь и как Россия обманывает Запад".

В первой книге описывают события в начале 1990-х годов. "Шпион Сергей Третьяков рассказывает об изменениях во внешней разведке, после развала СССР", — подчеркивает полицейский Я.