КаПо советует к прочтению книги про шпионов и путинских троллей(14)
На сайте Полиции безопасности (КаПо) ежемесячно советуют к прочтению одну книгу. Делают это сами работники КаПо, только анонимно - настоящие имена и фамилии скрыты за безликими инициалами. Большинство книг так или иначе связаны с разведкой, историей, коррупцией.
В январе КаПо предлагает прочесть книгу Клайва Гамильтона "Тихое вторжение: влияние Китая в Австралии". В книге австралийский общественный деятель рассказывает, как Коммунистическая партия Китая влияет на политику, образование и другие жизненно важные сферы его страны.
"Это произведение дает четкое представление об инструментах и стратегиях Коммунистической партии и ее роли в мире. "Тихое вторжение" может быть обязательным для прочтения каждого эстонского политика и предпринимателя, прежде всего для того, чтобы научиться играть на равных с Китаем на мировой арене", — написал полицейский Р.
Писательница Сара Чайес в книге "Государственные воры" описывает проблему коррупции, которую ошибочно считают незначительной. "Сара Чайес дает очень четкое представление о том, что значит недооценивать коррупцию. В книге содержится подробное описание прямых связей Афганистана с терроризмом и того, как безудержная коррупция влияет на национальную и международную безопасность", — считает некий М.
Всего на сайте представлено 12 книг. С Россией в разной степени связано четыре книги:
1) Пит Эрли "Товарищ J: нерассказанные секреты российского шпиона в Америке после окончания Холодной войны.
2) Тимоти Снейдер "Кровавые земли. Европа между Гитлером и Сталиным".
3) Джессика Аро "Путинские тролли".
4) Эдвард Лукас "Обман: шпионы, ложь и как Россия обманывает Запад".
В первой книге описывают события в начале 1990-х годов. "Шпион Сергей Третьяков рассказывает об изменениях во внешней разведке, после развала СССР", — подчеркивает полицейский Я.
Во второй книге следует обратить внимание на историю времен Второй мировой войны. "Истории о массовых убийствах, организованными нацистским и сталинским режимами, — очень болезненные, однако они коснулись миллионов людей в новейшей истории, поэтому крайне важно прочитать эту книгу", — уточняет некто А.
В третьей книге автор проливает свет на инструменты в инфовойне. "Фейковые новости и кибератаки стали основными инструментами информационной войны России", — пишет полицейский П., описывая книгу про фабрику троллей.
По мнению полицейского М., в четвертой книге про политические игры Запада и России большую роль играет Эстония. "Основная ценность книги в том, что автор описывает факты в контексте времени и пространства".
Среди прочего работники Полиции безопасности упомянули книгу про историю полиции Финляндии, психологию террористов, зачатки дипломатии и мартовские депортации.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.