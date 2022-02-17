Таллинн выделит дополнительные средства на очистку от снега и льда

”Нынешняя зима исключительно снежная, еще в декабре за несколько дней выпадало столько снега, сколько обычно выпадает за несколько месяцев. Сейчас ясно, что предусмотренного на вывоз снега миллиона евро недостаточно, и мы должны быть готовы к тому, что потребности возрастут, — сказал мэр Михаил Кылварт. — С городских дорог и улиц этой зимой вывезено более 577 220 кубометров снега, что равно примерно 38 480 полным кузовам грузовиков. По предварительным оценкам в феврале может возникнуть необходимость в вывозе еще ста тысяч кубометров снега. Резервный фонд объемом в один миллион евро, предназначенный для очистки дорог от снега при чрезвычайно снежных погодных условиях, позволил лишь частично покрыть расходы в январе, при этом в феврале Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, а также районные управы стали вывозить снег еще активнее, поэтому в дополнительном бюджете мы увеличиваем резерв на три миллиона евро”.