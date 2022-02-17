Каллас: я сделаю все возможное, чтобы над Длинным Германом продолжал развеваться сине-черно-белый флаг

”В тот самый день, когда во всем мире развеваются сине-желтые флаги в поддержку независимости Украины, ставшей мишенью российской агрессии, скрывающийся за сине-белым флагом ”борец за независимость” и ”защитник традиций” нападает на независимость Эстонии”, — написала Каллас.

"Мы помним организованную ими акцию протеста на Тоомпеа, где нападали на эстонскую полицию. Помним организованную Варро Вооглайдом и EKRE акцию на площади Вабадузе 23 октября, где нападали на врачей, ученых и медиков Эстонии. К сожалению, частью риторики Варро и активно поддерживающей его EKRE стало изображение Эстонского государства как врага. Нынешний намек на то, что нет разницы, какой флаг развевается на башне, — всего лишь один элемент в длинном перечне”.

”Безопасность Эстонского государства начинается с нашей внутренней безопасности. Заверяю вас, что сделаю все возможное, чтобы над башней Длинного Германа сейчас и в будущем продолжал развеваться сине-черно-белый флаг”, — заключила премьер-министр.

Сам Вооглайд позже заявил в социальных сетях, что утверждение о том, что он ничего не имеет против российской оккупации Эстонии, является ”вопиющей ложью”.

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