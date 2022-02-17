ФОТО | На женщину в лесу упало дерево: спасателям пришлось по снегу тащить ее на специальной доске к медикам

16 февраля в 14:53 центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Мындавере в волости Кадрина 68-летней женщине в лесу на голову упало дерево. Спасатели и медики прибыли на место в 15:16.

После оказания первой помощи женщину на доске для спасения на воде доставили по снегу до машины скорой помощи, которая остановилась примерно в полукилометре от места происшествия. Женщину передали медикам в 15:45. Далее ее доставили в больницу.

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