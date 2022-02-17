ВИДЕО | Министры рассказали о новых решениях правительства

Премьер-министр Кая Каллас отсутствовала в связи с командировкой.

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Ааб сообщил, что сегодня на кабинетном заседании министров было утверждено 18 пунктов. Прежде всего 1,6 млн евро будет выделено Налогово-таможенному департаменту, внесены поправки к закону об организации услуг здравоохранения, закону о публичной информации, закону о кибербезопасности, закону о полиции и погранохране. Будет изменен порядок предоставления жилищных кредитов, например, для многодетных семей требование самофинансирования будет снижено до 5% с нынешних 10%. Также должна измениться ситуация с залогом недорогой недвижимости, чтобы было легче брать кредиты на покупку жилья в сельской местности.

Далее министр перешел к украинскому кризису. НАТО и Европа должны продолжать показывать единство и дать России понять, что в ее действиях нет никакого смысла. Прямой военной угрозы для Эстонии нет, но мы готовы к косвенным последствиям, например, увеличению миграции из Украины.

Что касается коронавируса, то ситуация плохая, об ослаблениях ограничений можно будет говорить только если положение начнет улучшаться.

Сигне Рийсало отметила, что тенденция старения населения продолжается, поэтому очень важно поддерживать работоспособность людей. Государство должно создать среду, которая побуждает людей быть активными.

Что касается возможного усиления миграции, то мы делаем все возможное, чтобы максимально подготовиться к возможной эскалации. Сколько человек захочет мигрировать в Эстонию из Украины, предсказать нельзя. По словам министра, сейчас Эстония может принять до 2000 человек. ”Радует, что союз предприятий гостиничного сектора обещал оказать помощь. Мы мониторим эту ситуацию, до 2000 человек мы готовы принять”, — сказала Рийсало.

Кроме этого правительство намерено вплотную заняться пустующими домами в Эстонии. Более подробно о проблеме можно прочитать ЗДЕСЬ.

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