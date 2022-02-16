В Bingo loto сорвали джекпот в сумме более полумиллиона евро!

В последний раз главный выигрыш в Bingo loto срывали около двух месяцев назад — 22 декабря, — когда два игрока разделили между собой 771 646 евро. Победителями стали уроженец Вильяндимаа и живущая в Финляндии женщина, оба купили билеты в интернете.