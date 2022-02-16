Экономика
16.02.2022, 21:48

В Bingo loto сорвали джекпот в сумме более полумиллиона евро!

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Eilne Bingo loto loosimine tõi Eestisse senise aasta suurima võidu.
FOTO: KRISTO NURMIS

В среду вечером в эфире телепрограммы ”Suur lotokolmapäev” на телеканале TV3 был разыгран джекпот на сумму 548 784,60 евро.

В последний раз главный выигрыш в Bingo loto срывали около двух месяцев назад — 22 декабря, — когда два игрока разделили между собой 771 646 евро. Победителями стали уроженец Вильяндимаа и живущая в Финляндии женщина, оба купили билеты в интернете.

В Vikinglotto по системе 5+1 по 20 404 евро выиграли двое (билеты куплены в интернете). Дополнительный выигрыш в 10 000 евро также выпал на билет, приобретенный через интернет 15.02.

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