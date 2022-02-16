В Таллинне повысят зарплаты 7000 работников городского хозяйства. Кому и на сколько?

Зарплаты, не превышающие 1200 евро, возрастут преимущественно на 10%. В отделах социального обеспечения при районных управах зарплаты в среднем возрастут на 19%. Рост зарплат затронет как городские учреждения, так и работников учреждений, находящихся в ведомстве города, в общей сложности почти 7000 человек.

Мэр Михаил Кылварт отметил, что решение о повышении зарплат воспитателям детских садов и педагогам школ по интересам было принято еще прошлой осенью, но рост был запланирован на начало осени. «Учитывая общий рост цен, мы решили перенести повышение зарплат работников городской сферы образования и осуществить его на шесть месяцев раньше. Нижний порог ставки воспитателя детского сада вырастет на 7,4% с 1315 евро до 1412 евро. Зарплата помощников воспитателей увеличится на 13,3% с 750 до 850 евро. Коррекция зарплат в сфере образования затронет около 3000 работников, - пояснил мэр. - В отделах социального обеспечения при районных управах предусмотрен рост зарплат на 19%. Работники этой сферы в течение продолжительного времени работают с повышенной нагрузкой, при этом зарплаты оставались неконкурентоспособными. Рост цен на электричество, газ, отопление, а также общий рост цен еще больше обострили ситуацию. Зарплаты специалистов по защите детей, специалистов, занимающихся оказанием социальных услуг и вопросами пособий возрастут в пределах от 1600 до 1900 евро».