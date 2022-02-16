В Таллинне повысят зарплаты 7000 работников городского хозяйства. Кому и на сколько?(3)
Таллиннская горуправа сегодня направила в городское собрание дополнительный бюджет, который предусматривает повышение зарплат работников городских учреждений с 1 марта на семь процентов, передала пресс-служба горуправы
Рост зарплат на 7,4% ожидает воспитателей детских садов и педагогов школ по интересам, зарплата помощников воспитателей детских садов возрастет на 13,3%.
Зарплаты, не превышающие 1200 евро, возрастут преимущественно на 10%. В отделах социального обеспечения при районных управах зарплаты в среднем возрастут на 19%. Рост зарплат затронет как городские учреждения, так и работников учреждений, находящихся в ведомстве города, в общей сложности почти 7000 человек.
Мэр Михаил Кылварт отметил, что решение о повышении зарплат воспитателям детских садов и педагогам школ по интересам было принято еще прошлой осенью, но рост был запланирован на начало осени. «Учитывая общий рост цен, мы решили перенести повышение зарплат работников городской сферы образования и осуществить его на шесть месяцев раньше. Нижний порог ставки воспитателя детского сада вырастет на 7,4% с 1315 евро до 1412 евро. Зарплата помощников воспитателей увеличится на 13,3% с 750 до 850 евро. Коррекция зарплат в сфере образования затронет около 3000 работников, - пояснил мэр. - В отделах социального обеспечения при районных управах предусмотрен рост зарплат на 19%. Работники этой сферы в течение продолжительного времени работают с повышенной нагрузкой, при этом зарплаты оставались неконкурентоспособными. Рост цен на электричество, газ, отопление, а также общий рост цен еще больше обострили ситуацию. Зарплаты специалистов по защите детей, специалистов, занимающихся оказанием социальных услуг и вопросами пособий возрастут в пределах от 1600 до 1900 евро».
Заработная плата штатных работников в основном вырастет на семь процентов. Базовые оклады работников сферы культуры с высшим образованием увеличатся на 7,7 процента. Базовые оклады молодежных работников вырастут на 10 процентов. Заработная плата сотрудников, которые работают на полную ставку с окладом, не превышающим 1200 евро, вырастет на 10 процентов. Работникам Таллиннского зоопарка, чей базовый оклад составляет менее 1000 евро, заработная плата будет увеличена на 13 процентов.
По словам мэра Таллинна, увеличение цен на энергоносители и рост индекса потребительских цен болезненно отразились на всех жителях Эстонии, в том числе и на городских работниках. «Заработная плата многих наших работников, трудящихся на благо горожан, за последние семь лет не повышалась, при этом во многих сферах ее уровень заметно ниже среднерыночного. Целью Таллинна как работодателя является обеспечение конкурентоспособной зарплаты и оценить по достоинству труд работников городской системы, обращая особое внимание на те должности, на которых заметнее всего нехватка работников и отставание в росте зарплат, — отметил мэр Кылварт. – Мы можем поднять зарплаты городских служащих благодаря тому, что поступление налогов превысило прогнозы».
Повышение заработной платы коснется центров досуга и дневных центров при районных управах, социальных и детских центров, бань, спортивных комплексов, молодежных и культурных центров, городского архива, Таллиннских рынков, Таллиннского центра отходов, Таллиннского ботанического сада, Кадриоргского парка и Таллиннского зоопарка, Таллиннской филармонии, Центральной библиотеки, Литературного центра, Городского театра, Городского музея, Народного университета, Центра русской культуры, Кадриоргского стадиона, спортивных центров Пирита, Нымме и Тондираба, Таллиннского спортивного холла, Kristiine Sport, Таллиннской спортивной школы, Таллиннских опорных центров «Юкс» и «Кяо», Ируского попечительского дома, Таллиннского центра защиты детей, Таллиннского детского дома, Таллиннского центра душевного здоровья, Таллиннского центра социальной работы и Таллиннского семейного центра, канцелярии Таллиннского городского собрания, городской канцелярии, стратегического центра, департамента образования, департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, департамента культуры и спорта, департамента городского планирования, департамента городского имущества, МуПо, ЗАГСа, департамента социальной помощи и здравоохранения, департамента транспорта, районных управ.
Дополнительный бюджет предусматривает выделить на рост зарплат 5 343 000 евро. Дополнительный бюджет должен быть одобрен Таллиннским горсобранием.