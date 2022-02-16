Приняты поправки к Закону о гособороне: правила принудительного отчуждения имущества стали более ясными

Установленные в законе задачи в сфере государственной обороны направлены на организацию повышенной оборонной готовности, мобилизации или демобилизации, на разрешение военного положения или оказание поддержки в рамках перечисленного.

Закон в числе прочего модернизирует регулирование принудительных повинностей. Например, закон сделает процессы принудительного использования и принудительного отчуждения вещи более понятными. Соответствующие полномочия будут даны Департаменту оборонных ресурсов и Силам обороны , либо уполномоченному правительством учреждению исполнительной власти.

Правительство Республики получит схожие полномочия, если принудительное отчуждение или использование вещи требуется ввиду безотлагательной необходимости перед объявлением повышенной оборонной готовности для организации дополнительных учебных сборов или для участия в международном военном сотрудничестве. Действовавший до сих пор Закон о принудительных оборонных повинностях будет признан недействительным. Связанные с повинностями положения будут прописаны в Законе о государственной обороне.