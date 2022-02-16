Таллинн добился более выгодных условий по обслуживанию школ

Мэр Михаил Кылварт инициировал изменение договоров в 2019 году. ”Для обслуживания школ в свое время был организован открытый конкурс, поэтому город был заинтересован в соглашении, которое в равной мере учитывало бы интересы, права и обязанности обеих сторон. На сегодняшний день переговоры с Vivatex Holding OÜ завершены, в результате условия станут выгоднее для города, — пояснил Кылварт. — Благодаря достигнутому соглашению город сэкономит за весь период действия договоров около 20 миллионов евро, одно лишь сокращение аренды в этом году сбережет в городской казне в общей сложности 536 000 евро”.

Владелец компании Vivatex Holding Урмас Сыырумаа также выразил удовлетворение результатами переговоров: ”Рад, что нам удалось договориться, поскольку сам процесс переговоров с таким серьезным партнером, а также давление со стороны общественности сказывались как на мне, так и на всей нашей команде. По моей оценке, Таллинн выиграет от изменения договоров даже больше — в целом свыше 30 миллонов евро”.

В результате изменения договоров обязательства арендодателя, или Vivatex Holding OÜ, относительно обслуживания и поддержания школьных зданий и других строений в порядке, останутся прежними, в течение восьмилетнего периода фирма будет проводить в школах необходимые работы по обслуживанию зданий. Кроме того, ежегодно будут осуществляться ремонтные работы, о которых с руководством школ будут уславливаться к 31 октября года, предшествующего ремонту. Таким образом партнерство частного и публичного секторов по обслуживанию школ станет значительно более выгодным, нежели прежде.

По окончании срока действия договоров здания и строения останутся во владении города.