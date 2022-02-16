Канцлер права: ограничение по времени работы заведений нецелесообразно. За возмещением ущерба можно обратиться в суд
По мнению канцлера права Юлле Мадизе, ограничение по времени при проведении мероприятий в общественных закрытых помещениях не является обязательным условием для замедления распространения инфекции и обеспечения работоспособности больниц, передает rus.err.
"Основания, приведенные в пояснительной записке к соответствующему распоряжению, не дают понимания, каким образом именно ограничение по времени способствует достижению заявленной цели", — говорится в ответном письме канцлера права предпринимателю, попавшему в сложную ситуацию из-за введенного правительством ограничения по времени работы увеселительных заведений.
При введении ограничения правительство исходило из предположения, что в позднее время суток риск заражения повышается, но не приняло во внимание, что риск заражения зависит от обстоятельств, которые в свою очередь не зависят от времени суток, как то: восприимчивость совместно проводящих время людей к инфекции, способ и продолжительность их общения между собой, окружающая обстановка.
Кроме того, правительство не пояснило, почему нельзя уменьшить контакты с помощью менее обременительных мер для бизнеса, таких как ограничение заполняемости помещений или большее рассредоточение посетителей.
"Если предпринимателю причинен ущерб из-за ограничений, который не был компенсирован мерами поддержки, и если, по мнению предпринимателя, это является противозаконным, то он имеет право обратиться в суд и потребовать возмещения ущерба, причиненного вследствие введения в действие как противозаконного, так и правомерного административного акта", — сказано в письме канцлера права.
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