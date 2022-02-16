Танель Кийк об отмене ковид-сертификатов: всегда есть возможность пересмотреть договоренности

Стоит ли по-прежнему в повестке дня отмена ковид-сертификата?

Шаг за шагом страны Европы и Эстония от него откажутся. Уже сейчас он не требуется от несовершеннолетних или в случае деятельности под открытым небом. Упразднение ковид-паспортов и вакцинация — две разные вещи. Очень важно в ходе коммуникации это однозначно понимать. Мы говорим о справках и в целом о смягчении ограничений, об "открытости" общественной жизни, но в то же время вакцинация защищает жизнь и здоровье, прививки нужно делать независимо от того, какие в стране действуют ограничения.

Вы не боитесь, что отмена COVID-сертификатов приведет к тому, что люди станут с меньшей охотой прививаться, потому что у них пропадет дополнительная мотивация?

Реальность такова, что главная мотивация в том, что касается здоровья, должна быть связана с осознанным здоровым поведением, аргументами. Если мы посмотрим хотя бы на Северные или многие другие страны, то там высокий уровень достигнут без всяких справок.

В случае Эстонии мы видим, что большинство населения привилось до широкого использования внутри страны ковид-сертификатов. Действует тот же аргумент, который мы использовали и раньше: вакцинация — единственный надежный способ защитить свою жизнь и здоровье, снизить риски.

Это нужно делать в любом случае, независимо от того, продолжается ли официально пандемия или имеется эндемическое распространение инфекции, или действуют другие правила.

Общество должно исходить из озвученной договоренности — если в течение 10 дней в больницы с COVID-19 в среднем за день будет поступать не больше 25 пациентов, то ковид-сертификат отменят, и не раньше?

Всегда есть возможность пересмотреть договоренности. Этим должна заниматься правящая коалиция.

На этой неделе ни одного послабления не сделано. Несколько было сделано раньше — по близкоконтактным несовершеннолетним, ковид-сертификатам для несовершеннолетних и деятельности на свежем воздухе.