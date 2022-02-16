Переписчики продолжают связываться с людьми, которые проживают по адресам из обязательной выборки

По состоянию на 16 февраля переписано уже более 60% адресов, для жителей которых участие в переписи обязательно. Самый большой уровень собранных ответов достигнут в Рапламаа и на Хийумаа, где переписано уже 67% адресов обязательной выборки.

”Мы довольны промежуточными результатами, поскольку движемся со сбором ответов в запланированном темпе и на данный момент переписаны 61,1% тех адресов, для жителей которых участие в переписи обязательно. В нескольких уездах этот процент даже выше, как, например, в Рапламаа и на Хийумаа, — сообщила руководитель проекта переписи населения Лийна Осила. — У наших переписчиков по-прежнему много работы и в течение оставшихся двух недель мы увидим еще более крупные цифры”.

Осила добавила, что успешность проведения переписи отличается по уездам в зависимости от точности данных регистра народонаселения: прежде всего это касается адреса проживания человека, его телефонного номера и адреса электронной почты. ”Именно поэтому накануне переписи населения, поздней осенью прошлого года мы просили людей обновить свои данные в регистре народонаселения, чтобы у нас были лучшие возможности с ними связаться”, — сказала Осила.

В феврале переписчики связываются людьми, которые проживают по адресам из обязательной выборки. Второй этап переписи населения продлится до конца февраля и проводится методом телефонных интервью. С учетом эпидемиологической обстановки визиты на дом станут самым крайним выбором и будут проводиться только по предварительной договоренности со строгим соблюдением всех правил безопасности здоровья.

”Чтобы свести домашние визиты к минимуму, просим всех, кому переписчик позвонит, обязательно ответить, даже, если вы уже заполнили анкету в интернете”, — обратилась Лийна Осила к людям, входящим в обязательную выборку.