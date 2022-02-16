Государство просит учреждения в срочном порядке поменять пароли и обновить программное обеспечение

Соответствующее письмо государство направило руководству городов, волостей и госучреждений 14 февраля, попросив при первой же возможности проверить свои инфосистемы и системы безопасности.

Получателей сообщения просят проверить меры по обеспечению кибербезопасности и в случае необходимости усилить их; обратить внимание на базовые требования кибергигиены: усилить и обновить пароли, ввести многоступенчатую аутентификацию, усилить внутрисетевой мониторинг и т. д.; проверить и при необходимости обновить план по урегулированию киберинцидентов; обновить программное обеспечение и приложения до последней официальной версии и обеспечить достаточный ресурс для команды по охране инфопространства.