СХЕМА | Парад в честь Дня независимости пройдет в Таллинне. Смотрите, что будет!

В параде примут участие более 700 человек и 21 единица техники, суммарно 28 знамен, 4 роты, 12 взводов, 15 отделений и два оркестра.

В частности, будут представлены: знаменная группа государственного флага Эстонской республики, знаменная группа Сил обороны, знаменные группы всех родов войск, знаменная группа и впервые подразделение Сил специальных операций, Академия Сил обороны, Караульный батальон военной полиции, батальон штаба и связи Командования киберобороны, 1-я и 2-я пехотные бригады, 411-й батальон территориальной обороны Кайтселийта, Найскодукайтсе, Академия МВД с четырьмя собаками и тюремная служба. Помимо этого, в параде примут участие знаменные группы Балтийского оборонного колледжа, Центра компетенции НАТО по киберзащите и штабного элемента НАТО (NFIU).

Также в параде впервые будет представлено подразделение резервистов в пешем строю — парадный расчет 22-го пехотного батальона 2-й пехотной бригады.

Из союзников в нем примут знаменные группы Бельгии и Великобритании, а также техника расквартированной в Тапа боевой группы НАТО — в том числе британские танки Challenger и французские Leclerc.

В случае подходящей погоды над площадью пролетит авиация ВВС Эстонии и союзников. В связи с этим полеты гражданских дронов и других летательных аппаратов в непосредственной близости от места проведения парада строжайше запрещены.

Силы обороны напоминают, что желающие посмотреть на парад воочию должны следовать установленным в Эстонии ограничениям по борьбе с распространением коронавируса. Также рекомендуется держать дистанцию по отношению к другим людям и носить маску.

После окончания парада в промежутке между 13:30 и 15:30 пройдет выставка техники Сил обороны и союзников. Входы в огороженную зону будут расположены на улице Роозикрантси у бульвара Каарли, Яановской церкви со стороны бульвара Эстония и в начале улицы Харью.