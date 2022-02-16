Экономика
16.02.2022, 08:37

Maxima обещает покупателям суперцены на местные продукты питания

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Foto: Priit Simson
С этой недели Maxima вернет в магазины цены на местные продукты, которых уже не было некоторое время, сообщает сеть магазинов.

”Мы знаем, что жители Эстонии довольны местными продуктами. На это неоднократно указывали различные исследования. По их данным, 80-90% жителей Эстонии при посещении продуктового магазина предпочитают продукты местного производства”, — сказал генеральный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас. Благодаря хорошему сотрудничеству с местными производителями львиная доля молочных, мясных и хлебобулочных изделий в магазинах Maxima в Эстонии местного производства.

Например, доля эстонских продуктов в ассортименте свежего мяса составляет 73%, а среди молочных продуктов — 70%. Maxima также сотрудничает с сааремааской компанией Frank Kutter, занимающейся свиноводством и производством мясных продуктов, и несколькими местными производителями фруктов и овощей. ”А вы помните старые добрые цены, которых было некоторое время? Мы возвращаем их обратно, чтобы жителям Эстонии не приходилось выбирать в продуктовом магазине между отечественным и дешевым продуктом, потому что теперь — это одно и то же! Таким образом, у них остаются деньги на другие нужды”, — добавил Волкас.

Уже раньше Maxima предлагала каждую неделю большой выбор товаров со скидками, теперь среди них стало еще больше эстонских товаров. Если в январе Maxima надолго заморозила цены более чем на сотню повседневных товаров — в основном, на продукты питания, которые покупают несколько раз в неделю, — то теперь компания решила инвестировать в снижение цен на любимые жителями Эстонии местные продукты.

Например, гриль-бройлер Tallegg стоит в магазинах Maxima на этой неделе 1,99 евро/кг, 150-граммовая упаковка сливочного масла Farmi — 0,99 евро, а приправленная свиная вырезка с приправами Rakvere — 3,69 евро/кг. Кроме того, на этой неделе в Maxima можно купить 500-граммовую пачку свиного фарша Maks & Moorits за 1,59 евро, 250-граммовую палку копченой колбасы Nõо за 1,99 евро, 100-граммовые шоколадные конфеты Kalev за 0,99 евро, двухлитровое цельное молоко Farmi за 1,35 евро, 600-граммовую упаковку пельменей Saaremaa за 1,89 евро и упаковку питьевой воды Saaremaa 1.5 л х 6 бутылок за 1,89 евро.

”Этот шаг можно рассматривать и как подарок Maxima жителям Эстонии по случаю приближающейся годовщины Эстонской республики — среди этих местных товаров по суперценам есть и много товаров, которые жители Эстонии будут использовать для накрытия праздничного стола”, — сказал генеральный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас Например, уже на этой неделе 500-граммовый трюфельный торт Reval Kondiiter в Maxima стоит 3,59 евро и 480-граммовое мороженое Balbiino 3,99 евро. Волкас подчеркнул, что только в Maxima жители Эстонии теперь могут получить то, что им нужно и что они любят.

Подобно специальным этикеткам ”Дешевая Maxima цена” и ”Всегда дешевле” на ценнике, местные продукты по суперценам легко найти в магазинах Maxima по маркировке новой кампании Maxima. Суперцены на полюбившиеся местные товары будут действовать в Maxima и на следующей неделе, когда новые продукты уже появятся в ассортименте. Лучший обзор можно найти в еженедельном каталоге для клиентов, где несколько страниц посвящены эстонским продуктам.

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