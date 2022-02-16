Maxima обещает покупателям суперцены на местные продукты питания(3)
”Мы знаем, что жители Эстонии довольны местными продуктами. На это неоднократно указывали различные исследования. По их данным, 80-90% жителей Эстонии при посещении продуктового магазина предпочитают продукты местного производства”, — сказал генеральный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас. Благодаря хорошему сотрудничеству с местными производителями львиная доля молочных, мясных и хлебобулочных изделий в магазинах Maxima в Эстонии местного производства.
Например, доля эстонских продуктов в ассортименте свежего мяса составляет 73%, а среди молочных продуктов — 70%. Maxima также сотрудничает с сааремааской компанией Frank Kutter, занимающейся свиноводством и производством мясных продуктов, и несколькими местными производителями фруктов и овощей. ”А вы помните старые добрые цены, которых было некоторое время? Мы возвращаем их обратно, чтобы жителям Эстонии не приходилось выбирать в продуктовом магазине между отечественным и дешевым продуктом, потому что теперь — это одно и то же! Таким образом, у них остаются деньги на другие нужды”, — добавил Волкас.
Уже раньше Maxima предлагала каждую неделю большой выбор товаров со скидками, теперь среди них стало еще больше эстонских товаров. Если в январе Maxima надолго заморозила цены более чем на сотню повседневных товаров — в основном, на продукты питания, которые покупают несколько раз в неделю, — то теперь компания решила инвестировать в снижение цен на любимые жителями Эстонии местные продукты.
Например, гриль-бройлер Tallegg стоит в магазинах Maxima на этой неделе 1,99 евро/кг, 150-граммовая упаковка сливочного масла Farmi — 0,99 евро, а приправленная свиная вырезка с приправами Rakvere — 3,69 евро/кг. Кроме того, на этой неделе в Maxima можно купить 500-граммовую пачку свиного фарша Maks & Moorits за 1,59 евро, 250-граммовую палку копченой колбасы Nõо за 1,99 евро, 100-граммовые шоколадные конфеты Kalev за 0,99 евро, двухлитровое цельное молоко Farmi за 1,35 евро, 600-граммовую упаковку пельменей Saaremaa за 1,89 евро и упаковку питьевой воды Saaremaa 1.5 л х 6 бутылок за 1,89 евро.
”Этот шаг можно рассматривать и как подарок Maxima жителям Эстонии по случаю приближающейся годовщины Эстонской республики — среди этих местных товаров по суперценам есть и много товаров, которые жители Эстонии будут использовать для накрытия праздничного стола”, — сказал генеральный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас Например, уже на этой неделе 500-граммовый трюфельный торт Reval Kondiiter в Maxima стоит 3,59 евро и 480-граммовое мороженое Balbiino 3,99 евро. Волкас подчеркнул, что только в Maxima жители Эстонии теперь могут получить то, что им нужно и что они любят.
Подобно специальным этикеткам ”Дешевая Maxima цена” и ”Всегда дешевле” на ценнике, местные продукты по суперценам легко найти в магазинах Maxima по маркировке новой кампании Maxima. Суперцены на полюбившиеся местные товары будут действовать в Maxima и на следующей неделе, когда новые продукты уже появятся в ассортименте. Лучший обзор можно найти в еженедельном каталоге для клиентов, где несколько страниц посвящены эстонским продуктам.
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