Maxima обещает покупателям суперцены на местные продукты питания

”Мы знаем, что жители Эстонии довольны местными продуктами. На это неоднократно указывали различные исследования. По их данным, 80-90% жителей Эстонии при посещении продуктового магазина предпочитают продукты местного производства”, — сказал генеральный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас. Благодаря хорошему сотрудничеству с местными производителями львиная доля молочных, мясных и хлебобулочных изделий в магазинах Maxima в Эстонии местного производства.

Например, доля эстонских продуктов в ассортименте свежего мяса составляет 73%, а среди молочных продуктов — 70%. Maxima также сотрудничает с сааремааской компанией Frank Kutter, занимающейся свиноводством и производством мясных продуктов, и несколькими местными производителями фруктов и овощей. ”А вы помните старые добрые цены, которых было некоторое время? Мы возвращаем их обратно, чтобы жителям Эстонии не приходилось выбирать в продуктовом магазине между отечественным и дешевым продуктом, потому что теперь — это одно и то же! Таким образом, у них остаются деньги на другие нужды”, — добавил Волкас.

Уже раньше Maxima предлагала каждую неделю большой выбор товаров со скидками, теперь среди них стало еще больше эстонских товаров. Если в январе Maxima надолго заморозила цены более чем на сотню повседневных товаров — в основном, на продукты питания, которые покупают несколько раз в неделю, — то теперь компания решила инвестировать в снижение цен на любимые жителями Эстонии местные продукты.