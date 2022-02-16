Террас: Путин понимает только силу, а Запад не готов ее показать

Такое мнение Террас, который сейчас является депутатом Европейского парламента и членом партии Isamaa, высказал в интервью телеканалу Euronews, пишет rusERR.

По его словам, пока западные страны не объединятся в своих усилиях и продолжат считать, что Украина не стоит усилий, оттеснить Путина не получится.

"Он понимает только силу, но Запад не готов ее демонстрировать", — подчеркнул Террас, слова которого передает пресс-служба Isamaa.

По словам Рихо Терраса, европейские страны очень расслаблено реагируют на нынешнюю ситуацию, о чем свидетельствует их неспособность отправить Украине оружие для самозащиты.

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